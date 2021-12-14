澳大利亞、韓國簽署歷史性防務合約 

（德國之聲中文網）韓國和澳大利亞周一（12月13日）簽署了一份金額近7億美元的防務合約。根據該協議，韓國國防企業韓華（Hanwha）集團將向澳大利亞軍隊提供火炮、補給運輸車輛和雷達等軍事設備。

有關訂單金額約10億澳元（合7.17億美元，6.35億歐元）。據澳大利亞媒體報道，這是該國與亞洲國家簽署了金額最高的軍備協議。文在寅目前正在澳大利亞訪問。

莫裡森表示：“我認為，我們今天簽署的合約充分說明了我們相信韓國國防工業的能力。”這份訂單預計將在澳大利亞創造300個就業機會，韓華在澳大利亞設有分公司。

文在寅此次訪澳也是為了紀念韓澳兩國建交60周年。兩國同意將雙邊關系提升為全面戰略伙伴關系。

文在寅：不抵制北京奧運

在為期4天的訪問期間，文在寅也強調了與中國發展關系的重要性。他表示，韓國不會加入美、澳等國對北京冬奧會的外交抵制。“我們需要中國的建設性努力，以實現朝鮮的無核化”，文在寅說。

不過，韓國此次與澳大利亞簽訂防務協議，正值澳中兩國關系緊張。澳大利亞不久前宣布將在美英兩國協助下建造核動力潛艇的計劃，受到了北京的強烈譴責。

文在寅還表示，中美朝三國原則上同意發表終戰宣言，正式結束朝鮮半島的戰爭狀態，並重申韓國對這一目標的承諾。1953年朝鮮戰爭結束後，朝韓之間始終未簽署終戰文件。文在寅說，終戰宣言將有助於重啟陷入僵局的南北對話和朝美對話。

文在寅是澳大利亞放寬新冠防疫入境限制後訪問該國的首位外國領導人。訪問期間，兩國簽署了一系列經濟、技術和軍事雙邊協議。

（美聯社、韓聯社）

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