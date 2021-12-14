德國新政府對華政策：老朋友，新調門？

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（德國之聲中文網）今年10月，中國國家主席習近平向默克爾告別。中國官媒播放一段配樂視頻通話，視頻上，只見習近平贊揚這位基民盟人士，稱她是“老朋友”。這可是中國只給世界上少數國家元首和政府首腦的一種榮譽。

默克爾獲此“殊榮” 。總理任內，她奉行有利於商業的政策，很少公開批評中共領導人。誠然，她在訪華時雖常會見持不同政見者，但北京當局對她網開一面，因為她的基本路線是對華友好。

北京希望德方務實

新上台的聯邦政府就任翌日，中國外交部在北京舉行新聞發布會。發言人汪文斌表示，中方期待合作，望德方繼續其務實主義的對華政策，即默克爾主政時的路線。

不過，在德國“交通燈”聯盟的執政協議中，赫然列有中國一再警告其他國家不要干預的多個要點：迫害新疆維吾爾人、人權、香港和台灣，一個自由的印太地區。

“聲調將提高”

歐盟駐華商會會長武特克（ Jörg Wuttke ）說：“新政府的授權來自人民，而 75% 的民眾對中國持負面看法。這自然會反映在政治上。”……（新政府）將更關注‘人權和價值觀’。他認為，因此，聲調極有可能會抬高，現在，只能希望“雙方理性行事，不致出現最強調子。”

多數觀察者認為，語調會更加嚴厲。然而，新政府的對華政策仍不明晰。雖說社民黨籍總理肖爾茨在中國問題上仍基本保持低調，但其他人已經勇於表態。

綠黨和自民黨人士對中國尤其持批評態度。 武特克則認為，應先讓新政府有時間尋找路線。他指出，首先，新閣員們應該了解中國的地位、了解所有問題。他指出， “在外交政策上，中國肯定會處於議程的首位——尤其是在奧運會即將到來的情況下，在政治上它目前正炙手可熱。”

中方對此的反應亦極敏感。若干國家宣布將政治抵制明年二月份的北京冬奧，其中有美國、澳大利亞、英國和歐盟國家立陶宛。這些國家不禁止本國運動員去中國，但不派政界人士前往。這是一個象征性舉動，因為鑑於中國實施嚴厲新冠“清零” 政策，目前去中國本就復雜至極。

若作為中國在歐洲最重要貿易伙伴的德國抵制北京冬奧，會標志著德國對華政策的根本轉折。

涉及北京冬奧，歐盟眾成員國不太可能找到一條歐洲共同路線。就在立陶宛抵制的同時，法國總統馬克龍已明確表示，對他來說，這斷無可能。

武特克則希望中共和國家領導層能在未來數月溫和對待德國新政府。他說： “我的確認為，中國最好一開始給聯邦政府足夠的時間和空間，允許在某些情況下犯若干所謂的錯誤。”

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