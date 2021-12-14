布林肯出訪東南亞 尋求合作對抗中國

（德國之聲中文網）上周末在英國結束參與七國外長會議之後，美國國務卿布林肯飛往印度尼西亞，開啟其上任以來首次東南亞之行。

本周一（12月13日）布林肯抵達印尼首都雅加達，此後他還將訪問馬來西亞和泰國。

路透社指出，東南亞已成為美國和中國這兩個世界最大經濟體之間的戰略戰場。

布林肯在同印尼總統佐科舉行會晤時表達了美國對印尼的堅定承諾。布林肯還將在周二就美國亞太戰略發表演講。

美國在對亞太地區的戰略問題上，拜登總統和前任特朗普之間並不存在根本的區別。兩屆政府都認為，面對中國咄咄逼人的勢力增長，亞太地區應該保持自由和開放。

美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)在出訪前對路透社表示，布林肯將致力於拜登總統的目標，將與東盟(ASEAN)的接觸提升到“前所未有”的水平，重點加強地區安全基礎設施以應對中國的“霸凌”，並討論總統的印太經濟框架願景。

澳大利亞洛伊研究所東南亞項目主任本·布蘭德（Ben Bland）在《紐約時報》上發表評論文章指出，“如果與中國戰略競爭的真正目標是確保一個‘自由開放的印太地區’，而不是為了自身利益追求大國競爭，那麼美國就不能僅僅依賴幾個與其世界觀相同的好友。華盛頓還需要向印尼這樣不結盟、有時喜歡爭吵的新興大國靠攏，幫助這些國家減少對中國的依賴。”

文章指出，“在佐科總統任內，中國已成為印尼最大的投資國之一，斥資數十億美元新建高速公路、發電廠，以及一條高鐵線路。印尼約80%的新冠疫苗也來自於中國。雖然與美國在軍事、反恐和發展項目上有合作，但印尼也對美國在該地區的新安全倡議保持著警惕，比如旨在為其鄰國澳大利亞配備核動力潛艇的澳英美聯盟”。

但是今年早些時間美國副總統哈裡斯和國防部長奧斯汀出訪東南亞的時候都跳過了印尼。

布蘭德在《紐約時報》上發表的評論文章中指出，“布林肯計劃訪問雅加達，這是對早先疏忽的糾正，是十分有必要的。但一次訪問並不能建立關系，尤其是中國外長與印度尼西亞外長有更頻繁的面對面接觸。拜登政府應該利用這次訪問啟動持續的魅力攻勢，以拉近（印尼這個）世界第三大民主國家”。

去年11月，由東盟10國發起，中國、韓國、日本、澳大利亞和新西蘭共同參與的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式簽署。該協定超越歐盟自由貿易區成為世界上最大自由貿易經濟體系。截至2021年11月2日，已有6個東盟成員國締約方和4個非東盟成員國締約方向東盟秘書長正式提交核准書，標志協定滿足生效條件（6個東盟成員國締約方和3個非東盟成員國締約方核准），根據協定規定，RCEP將在達到協定生效門檻六十天後的2022年1月1日開始生效。

目前在亞太地區已經生效執行的另一個大規模貿易協定是《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）。但是無論是RCEP，還是CPTPP，美國都沒有參加。

上個月中旬，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)曾表示，美國可能在明年初啟動印太經濟框架。新的“印太經濟框架”包括與當地國家在數字經濟、科技、供應鏈彈性和清潔能源等重要領域結成的廣泛的伙伴關系。

不過美國之音引述位於澳大利亞的美國研究中心外交政策和防務計劃研究員巴頓（Susannah Patton）的看法指出，“東盟國家希望華盛頓在經濟方面提供更多的東西，但拜登政府建議的印太經濟框架可能不能符合他們的預期”。

路透社引述外交和分析人士的看法認為，布林肯可能會為了向相關國家示好提出讓美國企業將生產從中國遷往東南亞，作為確保敏感供應鏈和開發融資的舉措之一。但沒有跡象表明美國願意提供東南亞地區渴望的更多美國市場准入機會。

（路透社、法新社、紐約時報）

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