歐盟外長會議祭出對俄企新制裁

（德國之聲中文網）據法新社援引歐盟外交官稱，瓦格納集團（Wagner Group）在烏克蘭、非洲部分地區這樣的沖突地帶為克裡姆林宮工作，該集團本身、其旗下三家公司和8名個人被列為資產凍結對象。

該制裁名單是由歐盟官員指定的，並得到歐盟外長們一致批准。資產凍結和簽證禁令於周一晚些時候官方公布後生效。

一名歐盟外交官指出，瓦格納集團“破壞歐洲及其周邊地區的穩定”。在數個沖突地帶都有瓦格納集團身影，該集團在烏克蘭、敘利亞、利比亞為俄羅斯私人以及國家利益服務。

歐洲部長們還討論了一個更大規模的針對俄羅斯的潛在經濟制裁方案，是著眼於莫斯科直接入侵烏克蘭的可能。

美國方面此前聲稱，有證據表明俄羅斯計劃對烏克蘭發動軍事進攻。針對烏克蘭問題，拜登和普京上周進行了視訊通話。拜登警告普京不要入侵烏克蘭，並威脅如果俄羅斯方面引發軍事沖突，將面臨嚴厲制裁。

自2014年俄羅斯吞並克裡米亞並支持烏克蘭東部工業區頓巴斯的分離主義叛亂以來，俄羅斯和烏克蘭一直處於武裝沖突之中。基輔和北約成員國最近指責俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結軍隊，盡管莫斯科否認有任何敵對意圖，稱其部隊態勢是防御性的。

莫斯科稱這些警告“歇斯底裡”，指責北約因與基輔的關系日益密切而威脅到俄羅斯的安全。俄羅斯要求得到“法律保證”，即北約不會同意烏克蘭成為成員國的請求。

（法新社等）

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