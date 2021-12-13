想去西歐卻成棋子 東歐移民不放棄

白俄羅斯利用北非、中東的移民追求更好生活心願，引誘他們來到東歐邊境，把移民當作騷擾東歐邊境的棄子！然而，在白俄軍隊暴力對待下倖存的伊拉克家庭對 CNN 指出，在歐洲接納他們前，他們仍會不斷嘗試進入歐洲。學者則解釋，北非、中東地區的年輕人比前一代的人更積極的嘗試脫離戰亂國家。

前往歐洲求未來

CNN採訪位於波蘭、白俄羅斯邊境的移民，其中一位 4 歲男童的母親說，他們一家是為了治療兒子的腿疾而離開伊拉克，並希望經過白俄羅斯進入德國求醫，他們在白俄羅斯軍隊的毆打與食物剝奪下僥倖存活，且安然無恙。

然而，男童一家三口目前已被遣返回伊拉克，男童現年 26 歲的父親說，他們會再尋其他方式進入歐洲，「因為我的兒子在伊拉克沒有未來，我們去歐洲是為了阿智（男童名）。我需要給我的孩子一個未來！」

打破惡性循環

調查發現，中東和北非地區的 2 億阿拉伯青年中，有三分之一正在考慮移民，而 2020 年的比例更高，有近半數的阿拉伯青年在考慮移民。CNN 解釋，民眾選擇離開出生國的狀況主要發生在經濟蕭條、政府腐敗猖獗的衝突後地區。

少數中東國家，如敘利亞、利比亞、葉門和伊拉克的恐怖政權雖已讓位，但仍受到新冠肺炎疫情、政治不穩定，與周邊其他國家的難民湧入等因素影響，仍無法成為適合民眾居住的國家，因此移民成為了逃離此一惡性循環的最佳解。

中東研究所的非常駐學者哈拉瓦解釋，對於 21、22 歲的年輕人來說，他們會產生「我不能像我父母那樣待在這裡坐以待斃」的積極想法，並為了自己未來的家庭爭取改變。接受 CNN 訪問的男童父親更指出，「在成功前往歐洲改善兒子的生活前，不論多危險，我都會重複進行移民。」

歐洲可接納移民

對於歐洲方面，泰唔士報評論則指出，對於面臨人口老化嚴重的歐洲國家來說，接納移民不只是人道上的義舉，也是緩解高齡化社會的一帖良藥，但歐洲民眾普遍對於移民議題感到冷感或不在乎，像在法國等對移民表示強硬拒絕的國家，在接納移民上也有其困難度。

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