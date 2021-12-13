東京奧運加持 日本選出2021年度代表字「金」

聯合報每年舉辦的年度代表字大選結果上周出爐，「宅」當選台灣今年度代表字。日本年度代表字則在今天出爐，受到東京奧運加持，「金」脫穎而出，這也是「金」第四度成為日本年度代表字

京都新聞等日媒報導，日本漢字能力檢定協會今早循例在京都市清水寺發表日本年度代表字。由於今年東京奧運，日本隊拿下破紀錄的27金，再加上轉戰美國大聯盟的投打雙刀流好手大谷翔平獲選MVP、日本將棋棋士藤井聰太達成最黏少四冠成就等，在各領域閃閃發光的表現，讓「金」字脫穎而出。

這也是繼2000年、2012年、2016年之後，「金」第四度獲選。

日本漢字能力檢定協會展開的「今年漢字」選拔，從1995年起，今年是第27個年頭。近年獲選的年度漢字包括2020年「密」（防疫避免密閉空間、人潮密集、密切接觸）；2019年「令」（新年號令和）；2018年「災」（西日本豪雨嚴重災情）；2017年「北」（北韓密集試射）；2016年「金」（里約奧運）；2015年「安」（安全保障相關法案修法）。