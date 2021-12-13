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G7敬告俄國 入侵烏克蘭將予制裁

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
G7 警告，若烏克蘭遭到軍事入侵，將對俄國進行軍事制裁。（網路截圖）
G7 警告，若烏克蘭遭到軍事入侵，將對俄國進行軍事制裁。（網路截圖）

若俄國入侵烏克蘭，「七大工業國」（G7） 將不惜犧牲自己的經濟利益，也要對俄國進行經濟制裁！美國與烏克蘭預測，俄國很可能在明年發動對烏克蘭的軍事入侵行動，因此美國、英國、德國等紛紛出言警告，若俄國入侵烏克蘭，將實施經濟制裁、停止其天然氣管線使用。

G7揚言經濟制裁

BBC報導，近期俄國在烏克蘭邊境集結軍力，導致局勢不斷增溫。烏克蘭當局更預估，俄國很可能在明年一月底發動軍事行動，美國情報部門也認為，俄國可能會對烏克蘭發動規模多達 175,000 名兵力的武裝行動。

因此，美國總統拜登日前與俄國總統普丁通話時強調，若俄國入侵烏克蘭，俄國將會面臨「前所未見的經濟後果」。G7 也在數日後附和表示，俄國對烏克蘭的軍事侵略行動，將為其帶來「巨大的後果和嚴重的代價」，但也呼籲俄國，應尋求外交管道，並遵守其對於軍事活動透明度的國際承諾，儘可能緩和局勢。

傷敵一千，自損八百

衛報指出，英國外交大臣特拉斯揚言表示，若俄國入侵烏克蘭，英國將實施一切可能的經濟制裁，並重新檢視英國反洗錢法規，抓出潛藏的俄國高層金流。德國新任外交部長巴爾博克則說，若烏克蘭遭入侵，德國將停止與俄國間的天然氣管道使用。

然而，不論是發動洗錢法案檢視，或是停止天然氣供應，都將使歐洲同時蒙受經濟損失，尤其歐洲冬天的天然氣供應相當仰賴俄國。對此，特拉斯強調，「美國和我們的 G7 合作夥伴都非常清楚，這將會帶來嚴重的後果，但我們仍做好實施經濟制裁的準備。」

針對 G7 的威嚇，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫則對俄國媒體喊冤指出，俄國近期的國內軍隊調動都遭到了國際妖魔化解讀，且俄、美之間存在嚴重的概念分歧；日前普丁也透過電話對拜登強調，俄國並未對任何人造成威脅，也希望親自與拜登碰面。

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