英媒：疑地圖惹禍 傳白宮下令切斷台部長民主峰會畫面

(德國之聲中文網) 路透社13日在一篇獨家報導中披露，在美國總統拜登上周舉行的民主峰會上，台灣行政院政務委員唐鳳的影片畫面傳遭白宮下令切斷，因為她的簡報中的地圖顯示台灣與中國的顏色不同，而消息人士稱，該畫面引起美國官員的不安。

消息人士告訴路透社，該地圖約在唐鳳的影片畫面中出現了約一分鐘。消息人士說，當時正在進行的小組討論中，唐鳳的影片畫面突被切斷，只剩下音頻，而該指令據傳是由白宮直接下達的。

消息人士說，白宮擔心於美國主辦的會議上，唐鳳在地圖上以不同顏色來區分台灣和中國，可能被視為與美國的「一個中國」政策相抵觸。路透社在報導中解釋，該政策主要是避免美國在台灣是否為中國的一部分這個議題上采取立場。

白宮沒有向路透社提供正式的評論，但美國國務院卻聲稱，屏幕共享功能的「失靈」導致唐鳳的影片畫面被刪除，並稱這是一個錯誤。一位不具名的美國國務院發言人向路透社表示：「我們重視唐部長的參與，她展示了台灣在透明治理丶人權和打擊虛假信息等問題上的世界級專業知識。」

唐鳳的演說中包括南非非政府組織CIVICUS提供的彩色地圖，該地圖按公民權利的開放程度對世界各國進行排名。圖中顯示大部份亞洲國家中，台灣為綠色，是唯一被描繪為「開放」的地區實體，而其他所有國家及地區，包括美國的幾個盟友和伙伴，都被標記為「封閉」丶「壓制」丶「狹窄」。中國丶老撾丶越南和朝鮮被染成紅色，並被標記為「封閉」。

幾分鐘後，當主持人再次請唐鳳發言時，她的畫面沒有影片，只有音頻，還有一張截圖，上面寫著「台灣政委唐鳳」。隨後，屏幕上的免責聲明寫著：「本小組中個人所表達的任何意見都是個人意見，不一定反映美國政府的觀點。」

一名消息人士向路透社透露，該地圖在美國官員之間立即引發了一場郵件往來，白宮國家安全委員會憤怒地聯系國務院，擔心該地圖會讓外界認為美國似乎將台灣視為一個獨立的國家。

華盛頓向台灣政府投訴，而台灣政府也對唐鳳的畫面被黑頻感到憤怒。消息人士稱美國的舉動是過度反應，因為地圖本身並不涉及國家邊界，但白宮的國家安全委員會也很生氣，認為因為這張簡報在峰會前的「模擬」版本中沒有出現，這讓人懷疑唐鳳和台灣是否有意發出特定信息。

第二位直接參與該峰會的消息人士說，影片操作員是按照白宮的指示行事的。他說：「這顯然是政策問題。這完全是一種內部的過度反應。」

消息人士認為，在一個關於「打擊數字專制主義」的小組討論中，此舉與峰會在面對中國和其他國家的挑戰時支持民主的使命相悖。他們還說，這可能預示著美國政府對台灣的支持並不像它一再聲明的那樣「堅如磐石」。

當被問及她是否相信美國政府因為地圖而關閉她的影片時，唐鳳在一封電子郵件中告訴路透社: 「不，我不相信這與我簡報中的地圖，或美國在亞洲的盟友有任何關系。」台灣的外交部則稱之為「技術問題」。

美台關系近來正處於高度敏感時期。一些拜登政府的批評者和外交政策專家呼籲美國政府應更公開地展現對台灣的支持，包括結束長期以來美國在是否要透過軍事行動保衛台灣一事上所秉持的「戰略模糊」政策。

專門研究台美關系的專家向路透社表示，他們不認為CIVICUS地圖的顏色違反了美國的非官方准則——該准則禁止使用公開主權象徵，如台灣的國旗。前美國非官方駐台灣大使包道格 (Douglas Paal) 說：「這顯然不是為了區分主權，而是為了展現民主的程度。」

美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）台灣專家葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，美國關於在地圖上為中國和台灣使用不同顏色的准則將不適用於非美國政府的地圖。她在推特上寫道：「但美國可能希望避免出現認可台灣不是中國的一部分的情況。」

(路透社)

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