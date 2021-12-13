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長賜號再訪蘇伊士運河！「爆紅怪手司機」也發推關注

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
巨型貨櫃輪長賜號今年3月造成蘇伊士運河嚴重堵塞，而當地時間12日是事件發生以來長賜號首次再度通過蘇伊士運河，受到外界注目，就連當初因開著小怪手挖土而爆紅的絲也發推表示關注。截自推特
巨型貨櫃輪長賜號今年3月造成蘇伊士運河嚴重堵塞，而當地時間12日是事件發生以來長賜號首次再度通過蘇伊士運河，受到外界注目，就連當初因開著小怪手挖土而爆紅的絲也發推表示關注。截自推特

巨型貨櫃輪長賜號（Ever Given）今年3月造成蘇伊士運河嚴重堵塞，而當地時間12日是事件發生以來長賜號首次再度通過蘇伊士運河，受到外界注目，就連當初因開著小怪手挖土而爆紅的絲也發推表示關注。

根據報導，推特帳號「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」（Guy With The Digger At Suez Canal）當初因為一張「小怪手對上大貨輪」的照片爆紅，而長賜號12日通過蘇伊士運河時他還發推表示「保持安靜」（ Pindrop silence ），彷彿自己擔心意外會再次發生。

所幸根據船舶資訊追蹤網站「Vessel Finder」顯示，長賜號已平安通過蘇伊士運河，目前正進入地中海東部，預計在當地時間20號抵達荷蘭鹿特丹港。

長賜號通過後，「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」也再發推表示「一切都落幕了大家，沒有什麼好看的了」（Show's over people. Nothing to see here）。

蘇伊士運河 荷蘭

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