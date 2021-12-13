G7聚焦中俄伊 欲在全球建立統一戰線

(德國之聲中文網) 七國集團的外長周日 (12月12日) 對俄羅斯和伊朗發出了雙重警告，並希望藉此在對抗全球威脅上建立統一戰線。在會議後的公告中，七國集團外長向伊朗表示其恢復核協議的時間已不多了，並警告若俄羅斯選擇入侵烏克蘭，該國將面臨嚴重後果。

七國集團的外長們在會中討論了如何控制俄羅斯野心的計劃，因為他們擔心莫斯科可能正准備進攻烏克蘭。美國情報部門評估說，俄羅斯可能最早在明年計劃對烏克蘭發動多線進攻，參與行動的軍人數量多達17.5萬名。

俄羅斯政府否認這些指控，但要求具法律約束力的安全保證，即北約不會進一步向東擴張或將其武器架設在靠近俄羅斯領土的地方。七國集團外長支持美國總統拜登支持烏克蘭的承諾，並以嚴厲的經濟制裁來明確警告俄羅斯總統普京。

英國外交大臣特拉斯 (Liz Truss) 說：「我們一直很清楚，俄羅斯對烏克蘭的任何入侵都將產生巨大的後果，而它們也將為此付出沉重的代價。」在談到對俄羅斯的經濟制裁時，特拉斯說七國集團正在「考慮所有的選擇」。

然而，路透社援引了解討論情況的消息人士指出，在是否對北溪2號天然氣管線進行處罰方面，七國集團外長沒有明確的協議。不過，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 說，如果俄羅斯重新對烏克蘭進行侵略，美國很難看出該管線該如何開始運作。他說：「所以我認為，普京在考慮他下一步要做什麼時，也必須考慮到這一點。」

七國集團會議結束後，德國外交部長貝爾博克 (Annalena Baerbock) 告訴德國電視台ZDF，如果俄羅斯進一步升級對烏克蘭的威脅，北溪2號天然氣管線就不能投入使用。

這條有爭議的管線主要是從俄羅斯向德國輸送天然氣，但德國政府尚未給予其運營許可。波蘭和美國已經呼籲德國推遲任何批准，作為對俄羅斯在烏克蘭問題上的警告。

德黑蘭恢復核協議的最後機會

擔任七國集團輪值主席國的英國說，在維也納恢復的核協議會談是伊朗重啟該協議的最後機會。英國外長特拉斯說：「伊朗仍有時間來同意這項協議。」通訊社報導，她的評論是原始伊朗協議的其中一個簽署國首次為談判發出最後通牒。

談判於9日重新開始，多個西方民主國家試圖恢復伊朗和世界大國之間的2015年核協議，因美國在前總統特朗普的領導下於2018年退出了該協議。美國總統拜登(Joe Biden)表示，他已准備好重返該協議，而伊朗官員也認為他們是認真致力於談判的。西方大國指責伊朗在今年年初取得部份進展後卻顯得退縮，並質疑伊朗此舉是想爭取更多時間。

七國集團發誓追平中國在亞非的投資

此外，七國集團也越來越關注中國在發展中國家日益增長的經濟和技術主導地位。該集團發起了一項「重建更美好的世界」的倡議，表示將為發展中國家的大型基礎設施項目提供資金，以替代中國提供的貸款。西方國家認為，中國的貸款往往有附加條件。

特拉斯在峰會結束時說，七國集團對北京的「脅迫性經濟政策」感到擔憂。她說：「我們想做的是建立投資，加強志同道合丶熱愛自由的民主國家對低收入和中等收入國家的投資。」

而在七國集團表達統一戰線時，德國外長貝爾博克說，該集團的成員國在利物浦實踐了「強有力的合作」理念。德國將於2022年從英國手中接過七國集團主席國的位置。對此，貝爾博克在談話中引用了利物浦足球俱樂部的主題曲《你永遠不會獨自行走》，並表示：「這首《你永遠不會獨自行走》也是未來德國擔任七國集團主席國的指導方針，即我們只能共同塑造這個世界，而不是獨自一人。」

(路透社丶法新社)

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