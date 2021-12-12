阿富汗飢餓危機 國際解凍資金救援

國際上對阿富汗援助資金解凍，各國將提供2.8 億美元到聯合國，支援阿富汗的食品和衛生服務！在塔利班接管阿富汗後，為了抵制塔利班勢力，國際中斷100億美金的資金援助。同時國內嚴重的乾旱加劇，糧價飆漲。該國首都街頭出現被迫出售家用器具的攤販；過量的飢餓人口形成醫療量能負擔，導致已有超過2千間的醫療院所倒閉。

重新投注資金

《BBC》報導，在塔利班8月奪取政權後，西方各國為了抵制該政權，決定凍結100億美元的資產與貸款渠道，同時世界銀行與國際貨幣基金組織也停止了該國獲得資金的機會。

而近期嚴重乾旱毀壞了阿富汗大部分的小麥作物，使得糧食價格飆漲。世界糧食計劃署（WFP）警告說，阿富汗超過一半的人口正面臨嚴重飢餓的威脅，包括300 萬名兒童面臨營養不良的危機。

阿富汗重建信託基金將重新提供資金到世界糧食計畫與聯合國兒童基金會兩個組織。世界銀行表示，這兩個組織都有「具備當地設施與後勤能力」，可以直接向阿富汗人提供服務。聯合國兒童基金會將獲得 1 億美元用於基本衛生服務，世界糧食計劃署將獲得 1.8 億美元，致力解決糧食危機。

街頭販售家庭用品

《半島電視台》報導，在塔利班接管阿富汗之後，美國國會於10月決定中斷對阿富汗的援助，國際報告指出，美國20年來已花費1460億美元在援助阿富汗。

長期仰賴國際資金援助的阿富汗受到嚴重打擊，當地大多數銀行都已關門大吉，曾經富裕的中產階級家庭也陷入貧困。首都的街頭開始出現出售家庭用品的小販，當地商販說，「現在每天都在飢餓中度日，家中沒有人有足夠的經濟收入」。

醫療量能崩潰

《BBC》報導，根據聯合國的12月數據，阿富汗正面臨嚴重的飢餓危機，預計今年冬天將有約 1400 萬兒童嚴重營養不良。而飢餓人口增加造成醫療量能壓力，援助衛生體系的資金斷鏈，都使得該國的醫療體系瀕臨崩潰邊緣。

目前該國已有超過2千家的醫療機構倒閉。偏遠地區的醫生說，「許多重病患者長途跋涉12個小時尋求治療，但目前甚至連退燒、止痛這些基本藥物都無法提供給他們。」首都大型兒童醫院也難以倖免，該院院長西蒂奇表示，醫院極度短缺食品與藥物，連替病人保暖也做不到，因為中央供暖系統已經沒有燃料了。

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