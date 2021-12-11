聯合國將發布新疆局勢報告：維族遭遇令人不安

（德國之聲中文網）聯合國人權事務高級專員辦事處發言人科爾維爾（Rupert Colville）周五表示，該辦事處正在對中國新疆地區的情況進行最後評估，預計在未來幾周內發布新疆局勢報告。負責籌備報告的聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）希望在未來幾周內公布其報告，但該調查結果仍須先與北京政府分享後才能公布。

訪華事宜「沒有具體進展」

今年6月，巴切萊特提出訪華的建議時間表，希望能在今年訪問新疆，以調查該處維吾爾族居民的情況。人權高專辦從2018年9月開始便與中國當局就訪問的條件展開談判。不過，發言人科爾維爾稱，聯合國與中國官員就計畫中的訪華事宜進行的談判「沒有具體進展」。

本周早些時候，一個由律師和倡議人士組成的非官方獨立機構 -- 維吾爾族法庭（The Uyghur Tribunal）公布結論稱，中國政府犯有種族滅絕罪和危害人類罪。而法庭庭長傑弗裡·尼斯爵士（Geoffrey Nice）則指中國國家主席習近平對於新疆地區的維吾爾族和其他少數民族成員所受的酷刑負有主要責任。對此，中國駐聯合國日內瓦代表團發布聲明表示，這個沒有制裁或執行權力的法庭是一場「鬧劇」、「抹黑中國的政治工具」。

對於新疆維族的拘留和虐待

科爾維爾在日內瓦舉行的聯合國簡報會說：「維吾爾族法庭帶來了更多關於新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族所受待遇的信息，令人深感不安。」他補充道：「我們當然也發現了機構中的任意拘留和虐待行為、脅迫勞動以及對社會和文化權利的普遍侵蝕。」

中國駐聯合國日內瓦代表團在聲明中提到，它經常向聯合國人權高專辦發出「友好訪問」的邀請，與其就涉疆問題一直保持溝通，並多次向該辦事處介紹新疆真實情況。該聲明表示，「但這樣的訪問決不能成為有罪推定式的所謂『調查』。高專辦如果只對美西方反華勢力的政治操弄和反華分子散布的虛假信息和謊言感興趣，人們不得不對其作為聯合國機構履行自身職責的公正性和專業性提出嚴重質疑。」

歐盟駐華代表團：中國應尊重、保護其所有民族和宗教

歐盟駐華代表團在昨天的國際人權日當天也發布了聲明，表示將繼續嚴重關切新疆維吾爾自治區人權狀況。同時也呼籲中國：「履行其國家法律和國際法規定的義務，尊重和保護屬於中國所有民族和宗教群體人的權利，包括在新疆、西藏和內蒙古。」

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