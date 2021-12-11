蕭茲任德國新總理忙會晤 與拜登通話、出訪巴黎布魯塞爾

人們通常無法從相關報導中知道，到底是誰先打的電話。無論如何，本周五，德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）和美國總統拜登通了視訊電話。根據聯邦政府發言人黑貝施特賴特(Steffen Hebestreit) 當晚的通報，拜登向蕭茲履新表示祝賀，兩位領導人確認了德、美之間的密切關係、表達了進一步加強和深化這一關係的願望，並一致強調，跨大西洋友誼對於克服當前及未來的挑戰至關重要。

「牢固關係」

白宮稱，在電話交談中，拜登中強調，支持同德國建立「牢固關係」、強化跨大西洋合作。發言人黑貝施特賴特透露，兩人談到了氣候變化、抗疫等全球性挑戰，以及俄羅斯在烏克蘭邊集結軍隊一事。

作為新總理，蕭茲本周四參加了拜登總統倡議舉行的由美國主辦的視訊「民主峰會」。共有100多個國家政府派代表與會。

宣誓就職兩天後，蕭茲早於任何前任，對布魯塞爾歐盟總部作了就職訪問。歐盟委員會主席馮‧德萊恩 (Ursula von der Leyen) 感謝德國新政府就此發出了致力於同歐盟良好合作的「非常令人鼓舞的信號」。在歐委會巨大的貝萊蒙特大樓頂層短暫會面後說，她表示，無論是過去還是現在，德國對歐洲都「非常重要」。

歐洲理事會常任主席米歇爾 (Charles Michel) 代表歐盟27個成員國在離歐委會總部僅一箭之遙的理事會大樓會晤了蕭茲，稱讚柏林新政府向歐洲發出了「強烈信號」。

蕭茲下周將首次出席定期歐盟峰會。

位於歐洲之中的德國

蕭茲依循了在布魯塞爾備受推崇的前任梅克爾的在歐洲政治上留下的足跡，承諾德國仍將是一個歐洲大國。一個位於歐盟中心的國家。蕭茲強調，他的政府是一個親歐洲政府，「因此，德國政界不能置身度外評頭論足，而必須直接參與，有責任建立並證明一個更好的聯盟。」

這位新總理履行這一職責的議題清單很長。歐委會主席馮‧德萊恩在所謂的《綠色新政》（ Green deal ）中突出了氣候保護和歐洲社會重組的必要性，以實現氣候中和。歐委會認為，加大經濟數字化投資也很重要。這兩者都得到由社民黨、自由黨和綠黨組成的德國「交通燈」執政聯盟的支持。

蕭茲說，他確信，德國和歐盟總部之間會有良好合作。畢竟，他和馮‧德萊恩曾在梅克爾總理所領導的兩屆黑紅大聯合政府中共過事。

當晚，這位德國新總理還在布魯塞爾會晤了北約秘書長斯托爾滕貝格，就德國國防政策交換了意見。針對俄羅斯在烏克蘭邊境部署軍隊，蕭茲在會前表示，德國已做好準備，但應致力於降溫緊張局勢，防止事態發展到必須對可能的俄羅斯入侵做出反應的地步。

巴黎氣氛亦融洽

在抵訪布魯塞爾之前，蕭茲中午時分先到訪了巴黎。對愛麗舍宮和法國總統馬克宏而言，他並非新手。作為上屆政府的財政部長和社民黨首席競選人，蕭茲和現在的這位東道主是老交情了。在法國總統府的豪華大廳裡，他悠然自得。馬克宏友好地拍了拍蕭茲的肩膀，按新冠防疫慣例，他向法國總統伸出拳頭，兩人兩拳相抵，沒有握手。

馬克宏說，「我很高興能在你首次外訪時就向你致意。我感受到了我們共同的信念和意願。」他讚揚這位德國新總理： 「你是一個堅定的歐洲人。」蕭茲總理則有所克制，只表示這是一次「友好會晤」。但確信，「事關如何使歐洲變得強大」，德法能「朝著同一個方向行動」。

觀點一致

在政治層面，兩人幾乎在所有問題上都觀點一致。只要有機會，蕭茲都會強調德法友好關係，稱它有助於促進歐洲主權、綠色和數字歐洲的改革。多年來一直呼籲歐盟實施重大改革的這位法國總統會喜歡德國新政府。由社民黨、綠黨和自民黨組成的聯合政府在執政協議中明確主張建立一個歐洲合眾國。

法國力挺的討論歐洲未來的會議目前正在舉行，預定於明年3月法國擔任歐盟輪值主席國期間結束。會議迄今尚無多大影響。而現在，該會議有可能進入法德歐洲政策的中心。在愛麗舍宮，蕭茲總理和馬克宏總統重點討論了歐洲在外交和防衛政策上應有更大主權這一議題。

財政政策

迄今為止，前財政部長蕭茲對法國關於歐洲應建立貨幣聯盟財政政策的建議一直採取模棱兩可態度。在上屆大聯合政府期間，他拒絕軟化穩定協議規定的債務標準，並拒絕了法國關於編制歐元區預算或設置歐盟財長的要求。

而現在，當法國總統在新聞發布會上表示，穩定公約必須具有靈活性並提供更多活動空間時，蕭茲未予反駁。馬克宏警告說，「我們不能又回到原來的辯論上去」。他強調，疫情改變了經濟環境。2020年，時任財長蕭茲與法國同事勒梅爾（Bruno Le Maire）提出並談判了歐盟的「建設基金」，該基金將首次經由歐盟聯合債務融資。現在，作為總理的蕭茲表示，該發展基金在穩定公約的框架內運作，「事關維持我們所致力的增長並擁有穩定的財政，而這是可能的。」他稱，按照他的理解，這一點是大家都同意的。

繼續諾曼底模式

面對烏克蘭和俄羅斯目前的外交危機，馬克宏和蕭茲立場一致。馬克宏警告說，儘管俄羅斯在烏克蘭邊境部署軍隊，人們仍不應「奢談危機升級」。兩人在記者會上均未回答關於若俄軍再次越過烏克蘭邊境實際會發生什麼的問題，只明確表示，他們將致力於與俄總統普京和烏克蘭政府對話。

蕭茲稱，只要滿足明斯克和平協議中所確定的條件，在法德斡旋下形成的「諾曼底模式」應予恢復。他宣布「我們將繼續開展我們的活動」。下周三，在歐盟與其東部鄰國峰會期間，將討論烏克蘭和俄羅斯問題。

波恩大學政治學家蓋羅 (Ulrike Guerot) 指出，蕭茲總理對巴黎的這首次訪問旨在互相了解，人們不能期待會有重大決定。他在德國Phoenix電視台上表示， 「我們知道，蕭茲更多的是漢薩同盟人的那種矜持，而馬克宏則幾近亢奮。兩人之間很可以良性互補。」

在同德國新總理共進工作午餐後，馬克宏稱，他和前總理梅克爾配合默契，「很有效率，我要同奧拉夫繼續這麼做。」

在下星期的歐盟峰會上，大家都會再度見面：馬克宏、歐委主席馮·德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾、新人奧拉夫‧蕭茲。

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