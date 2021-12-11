G7外長會議 集結民主國家抗衡中俄威脅

G7七國外長會議本周六、日兩天（12月11日和12日）在英國利物浦登場，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）擔綱主持此次會議。在上周的一場講話中，特拉斯已先行預告，此次會議將把美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大和日本七個具有國際影響力的民主國家集結起來，展現對抗全球侵略者、捍衛自由邊界的團結力。

英國媒體《衛報》報導，G7外長會議聚焦的議題包括俄羅斯對烏克蘭的潛在侵略行為、南海爭議、伊朗核協議和緬甸危機等。此外，預計也會談到氣候、新冠疫苗分配以及對發展中國家提供的援助。

捍衛世界各地的「自由邊界」

本日，特拉斯在正式宣布會議開始時說：「我們需要堅定地一同行動，抵制那些試圖限制自由和民主的侵略者。要做到這一點，我們需要有完全團結一致的聲音。」特拉斯先前表示：「我希望七國集團國家在貿易、投資、科技和安全等領域加深聯繫，以便我們能夠在全世界捍衛、推進自由和民主。在接下來的幾天裡，我將繼續為此努力。」

特拉斯承諾為發展中國家提供安全和經濟支持，以捍衛世界各地的「自由邊界」，這指的是美國、歐盟和英國正在組建的一系列基礎設施投資設備，以應對中國「一帶一路」的競爭。她說：「我們需要與整個自由世界的盟友一起站在前線，因為經濟影響力之爭已經全面展開了。」

莫斯科若進攻烏克蘭將是「戰略錯誤」

她希望英國及其合作伙伴在金融和基礎設施方面為發展中國家提供更多可靠的選擇，這樣他們就不需要僅僅依賴一個國家。特拉斯指出，44個中低收入國家對北京的債務超過了其國內生產總值的10%。

對於俄烏邊境的紛爭，特拉斯表示，如果莫斯科進攻烏克蘭，將是「一個戰略錯誤」，會給莫斯科帶來「嚴重後果」。她也說到，七國集團會議「將在反對侵略烏克蘭的立場上絕對堅定」。特拉斯表示，希望在從俄羅斯到德國的北溪2號管道問題上與德國外長貝爾博克合作，以減少西方對專制政權的能源和技術的依賴。

德國明年接替G7主席

本次的會議也是德國新任外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）在多邊論壇上的首次亮相。出身綠黨的貝爾博克預計將氣候議題放上本周會議的議程：「我們可以沉浸在西方是一個島嶼的幻想中，但即使在這個島嶼上，如果我們現在不採取行動，水也會繼續不可阻擋地上升。」

明年年初，德國將接替英國成為七國聯盟的主席。貝爾博克指出，共同處理氣候危機將會是德國明年擔任G7主席的重點議題之一。

民主、人權「不是天上掉下來的禮物」

同時，貝爾博克提到，七國集團擁有共同的價值觀，如民主、人權以及對基於規則而非強權法則的國際秩序承諾。然而，「這些價值觀不是天上掉下來的禮物，而是必須由我們站出來捍衛它們」。這就是為什麼會議中必須聚焦俄羅斯在與烏克蘭邊境的軍事行動以及「中國和民主國家與專制國家之間的制度競爭」。

韓國、澳洲、南非和印度的外長也受邀出席此次會議，而東南亞國家聯盟（ASEAN）其中10個國家的外長則會在周日通過視訊連線參與。

（德新社、衛報、法新社等）

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