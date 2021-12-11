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又想搶法國生意？美批准出售軍艦給希臘 恐再攔胡
法新社報導，美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，向法國和希臘此前達成的交易發出競爭挑戰。
據報導，就在希臘和法國達成類似交易並簽署備忘錄10周後，美國國防合作安全局就批准了向希臘出售四艘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的多功能水面作戰艦，價值達69億美元（約1907億元台幣）。
此外，洛克希德馬丁也獲准協助升級希臘的MEKO級戰艦，包括相關武器與電子系統，交易金額達25億美元（691億元台幣）。
由於澳洲今年9月才突然放棄向法國購買潛艦，轉向與美國和英國合作打造核動力潛艦，讓法國氣得跳腳，如今法國與希臘的軍火交易恐怕再度受到美國影響。
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