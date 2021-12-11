又想搶法國生意？美批准出售軍艦給希臘 恐再攔胡

葉門叛軍把無人機玩出新高度！沙烏地阿拉伯每周面對無人機與飛彈來襲，防禦用的愛國者飛彈眼看就要見底，正緊急籲請美國出售軍火。《華爾街日報》形容，這場衝突是百萬美元的愛國者飛彈對決1萬美元「飛行除草機」的消耗戰。沙國高價買來的飛彈防禦系統能有效抵擋彈道飛彈，但叛軍卻將便宜的無人機用到出神入化，甚至能迂迴繞過飛彈發射車的正面，從後方將其炸毀。

2021-12-11 15:49