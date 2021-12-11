快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又想搶法國生意？美批准出售軍艦給希臘 恐再攔胡

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，向法國和希臘此前達成的交易發出競爭挑戰。法新社資料照
美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，向法國和希臘此前達成的交易發出競爭挑戰。法新社資料照

法新社報導，美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，向法國和希臘此前達成的交易發出競爭挑戰。

據報導，就在希臘和法國達成類似交易並簽署備忘錄10周後，美國國防合作安全局就批准了向希臘出售四艘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的多功能水面作戰艦，價值達69億美元（約1907億元台幣）。

此外，洛克希德馬丁也獲准協助升級希臘的MEKO級戰艦，包括相關武器與電子系統，交易金額達25億美元（691億元台幣）。

由於澳洲今年9月才突然放棄向法國購買潛艦，轉向與美國和英國合作打造核動力潛艦，讓法國氣得跳腳，如今法國與希臘的軍火交易恐怕再度受到美國影響。

希臘 法國 美國

延伸閱讀

好想咬一口！發現茶 X 查理布朗打造新品牌「更kńg」

短評：台灣友邦的「黃復興黨部」不保 成也美國敗也美國

馬克宏：外交抵制冬奧僅「象徵意義」 法國不跟進

法國官員：法外交抵制北京冬奧立場尚未定案

相關新聞

俄羅斯躍躍欲試出兵烏克蘭 諾貝爾和平獎得主：開戰難避免

諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天表示，俄羅斯當權派躍躍欲試出兵烏克蘭，目前俄烏兩國非常有可能...

處理台灣問題 美中互相指責對方切香腸、虛化「一中」

對於美國官員總是宣稱，各種支持台灣、與台灣的交往都是在符合「美國的一中政策」下進行，北京當局對此感到極為不滿，認為華盛頓...

愛國者飛彈竟剋不了「飛行除草機」 石油土豪沙國砸錢向美求援

葉門叛軍把無人機玩出新高度！沙烏地阿拉伯每周面對無人機與飛彈來襲，防禦用的愛國者飛彈眼看就要見底，正緊急籲請美國出售軍火。《華爾街日報》形容，這場衝突是百萬美元的愛國者飛彈對決1萬美元「飛行除草機」的消耗戰。沙國高價買來的飛彈防禦系統能有效抵擋彈道飛彈，但叛軍卻將便宜的無人機用到出神入化，甚至能迂迴繞過飛彈發射車的正面，從後方將其炸毀。

反擊美武器禁運制裁 柬埔寨總理下令摧毀美武器、棄置倉庫

在美國以人權及金邊當局與中國關係過從甚密的考量下，對柬埔寨實施武器禁運之後，柬埔寨總理洪森(Hun Sen)10日下令柬...

對白俄羅斯制裁執行失敗 立陶宛外長遞出辭呈

彭博新聞11日報導，美國日前對白俄羅斯實施制裁，但波羅的海國家立陶宛未能阻擋白俄的鉀肥貨物過境而受到批評，外交部長藍斯柏...

美國聯手澳洲、丹麥、挪威 限制技術出口防侵犯人權

美國白宮今天宣布，澳洲、丹麥與挪威將加入美國，限制技術出口到侵犯人權國，以免這些國家用於打壓人民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。