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德國新總理公務車像007座駕 每100公里耗油19公升

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
德國新總理蕭茲10日在柏林機場步出公務車，準備飛往巴黎會見法國總統馬克宏。（美聯社）
德國新總理蕭茲10日在柏林機場步出公務車，準備飛往巴黎會見法國總統馬克宏。（美聯社）

德國之聲12日發布影片，介紹德國新總理蕭茲的公務車，是賓士豪華S系列改造的特殊款，防彈，防火，防炸彈襲擊，防毒，能緊急供氧，很像007座駕，重量媲美載重卡車，發動機功率612馬力，要價45.71萬歐元（約台幣1400萬元）。

德國之聲特別提到，這輛車每100公里耗油19公升，「這樣的車，怎能與執政夥伴綠黨的理念合拍？」

影片連結：https://www.dw.com/zh/%E5%BE%B7%E5%9B%BD%E6%80%BB%E7%90%86%E7%9A%84%E5%9D%90%E9%AA%91%E9%95%BF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%A0%B7/av-60079768

德國 蕭茲

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