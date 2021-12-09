蕭茲接任德國總理 外交政策會向左轉嗎？

德國政府中，誰主導外交政策，是總理還是外長？對此，前總理施羅德有一個比喻—他是廚子，外長是跑堂。回顧歷屆政府的軌跡，也許不得不承認這個說法不是空穴來風。首屆「交通燈」三黨聯合政府本周剛一上任，一個隱含矛盾的問題就浮出水面：希望延續梅克爾務實外交路線的總理蕭茲，和希望推行以價值觀主導的外交的綠黨新外長貝爾伯克，誰會在德國未來的外交政策中留下更明顯的標記？

周三宣誓就職的聯邦總理蕭茲表示，新政府的外交政策將在同綠黨籍外交部長貝爾伯克協商共識的基礎上規劃。「政府將為我們的國家共同工作，我們將會協同行動，包括在外交和歐洲政策問題上。」蕭茲在分別接受多家德國媒體採訪時一再強調，共同外交政策的基礎已經寫在聯合執政協議中。這是蕭茲對媒體有關社民黨和綠黨就外交政策主導權存在分歧的猜測做出的回應。

社民黨聯邦議院黨團主席梅策尼希（Rolf Mützenich）此前接受德意志廣播電台採訪時表示，德國的外交政策主要由總理府執掌。綠黨外交政策發言人諾裡浦爾（Omid Nouripour）在推特上回應稱，如此貶低外交部，無疑是繼承了「廚子與跑堂」說法的邏輯，「我們應該在聯合執政協議基礎上建立信任，而不是各自為營。」

抵制還是不抵制？

在美國對俄羅斯和中國保持制裁施壓的背景下，蕭茲上任後在對兩國外交關系的問題上呼籲理性謹慎。口氣與此前主張對莫斯科和北京採取更強硬路線的外長貝爾伯克明顯不同。貝爾伯克在上周接受《日報》（taz）採訪時表示，未來在與中國打交道時將採取「對話和強硬態度」，並且不排除抵制北京冬奧的可能。

蕭茲的公開表態則謹慎得多。他周三晚接受德國電視二台（ZDF）採訪的時候指出，抵制北京冬奧會的問題，是一個「從一開始就相當激動的討論」，對此必須進行認真的國際磋商，理性行事對和平與安全「非常關鍵」。

對於這是否意味著德國依舊將經濟利益置於人權之上的問題，蕭茲以社民黨前總理勃蘭特和施密特同蘇東陣營國家改善關系的「東方政策」為例指出，緩和關系並不是經濟至上的驅動，而是考慮和平與安全等全局利益。他說，「德國必須同美國等其它認同民主法治的國家保持團結，必須明確我們在這個問題上的立場和觀點，同時意識到，要在這個世界上同與我們截然不同的政權共存。」

「冷靜的現實主義」

據德國《經濟周刊》本月早些時候報道，蕭茲曾委托歐盟理事會主席米歇爾向中國國家主席習近平傳話，表示將延續其前任梅克爾的務實路線，並且會約束執政聯盟中對中國立場更嚴厲的綠黨和自民黨。

德國《時代周報》周四刊登分析文章指出，蕭茲無疑是務實政策的代表，而綠黨其實在國內政策問題上也轉向了務實，在諸多問題上已做出了妥協。但在尤其需要現實頭腦的外交領域，卻偏偏要更加「以價值觀為導向」。「冷靜的現實主義有它的好處，不過交通燈聯合政府或許一開始把它放錯了位置。」

不過新外長貝爾伯克在綠黨內部也屬於實務派，她所主張的的價值觀外交在現實中是否以及在多大程度上能得到落實，仍是個未知數。她本人就職後對媒體表示：「外交最重要的任務是，預防、緩和、以可能的最佳方式解決危機。」

（綜合報導）

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