探索黑洞中子星等奧秘 NASA發射新X射線觀測衛星

美國國家航空暨太空總署（NASA）於9日凌晨發射「X射線偏振觀測衛星」（Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE），將用來量測黑洞和中子星釋出的X射線，可望加深人類對若干宇宙最極端天體的理解。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，IXPE於美東時間9日凌晨1時，自佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），由太空探索科技公司（SpaceX）「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭搭載成功發射升空。此觀測衛星是NASA與義大利太空總署（Italian Space Agency）合作的成果，攜載3具望遠鏡。雖然IXPE不像NASA的錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）那麼大，卻是首個這類太空望遠鏡。此X射線偏振觀測衛星將能觀測經常遭到忽略的稱為偏振光的宇宙射線來源。

IXPE首席研究員魏斯柯夫（Martin Weisskopf）發表聲明說：「發射IXPE標誌著朝X射線天文學（X-rayastronomy）邁出的大膽且獨特一步。相較於僅研究其亮度和色彩光譜，IXPE將會告訴我們更多有關宇宙X射線來源的精確性質。

X射線是極端現象產生的高能量電磁波，在太空中，這些包括強大磁場、天體相互碰撞、爆炸、灼熱高溫以及快速旋轉等。X射線實際上含有其來源的印記，但地球大氣層會阻擋X射線抵達地面，因此科學家必須仰賴太空X射線望遠鏡。

偏振光也帶有其來源的獨特印記以及它在途中穿越了什麼。利用IXPE研究宇宙X射線偏振，能協助科學家更深入理解恆星爆炸後殘骸，例如黑洞和中子星，其環境和它們如何產生X射線。對極端宇宙天體的探究，可能也會揭露有關物理學更大基本問題的答案。

魏斯柯夫說：「IXPE將協助我們檢驗和完善我們有關宇宙如何運作的理論。或許未來會有較我們已有假設更令人興奮的答案。更好的是，我們可能會找到該提問的整個新問題清單。」

魏斯柯夫又說：「就獲取X射線資料而言，這將會是開創性的。未來幾十年我們將會分析其成果。」