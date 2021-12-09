對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅「重新考慮」對日關係

香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國大陸極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係，讓中日兩國小心翼翼形成的善意處於危險之中。

安倍1日受台灣國策研究院的邀請發表視訊演說，指日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」，呼籲中共國家主席習近平等領導階層不要誤入歧途。

安倍這一番異常直率的發言讓北京大為光火，中國大陸外交部部長助理華春瑩當晚緊急約見日本駐中大使垂秀夫，「就日本前首相安倍晉三發表涉華錯誤言論提出嚴正交涉」，並批評安倍「發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為『台獨』勢力撐腰」。

一位匿名受訪的消息人士告訴南早，華春瑩和垂秀夫在會談期間進行了緊張的交流，華春瑩一度威脅，要是日方在台灣採取進一步行動，陸方可能「重新考慮」中日關係，「華春瑩要求日本闡明對台的官方立場，但日方相信安倍不再是內閣閣員，僅以個人身分發表評論」。

消息人士指華春瑩告訴垂秀夫，「如果日本要繼續沿著這條路往下走，中國將不得不重新考慮如何處理雙邊關係，還有怎麼對待日本」。

在華春瑩緊急約見垂秀夫後，日本內閣官房長官松野博一在記者會表示，「對於已卸任官職者的發言，政府沒立場一一做說明。有關台灣的情況，中國有必要理解日本也有那種（安倍所言的）想法」。

南早指出，長期以溫和派政治人物聞名的岸田文雄就任首相與知中派的林芳正接掌外務省，都讓外界希望中日關係可以至少略為回溫，也設想過舉行工作層級溝通，但另一位消息人士透露，中方從未向林芳正發出正式的訪問邀請，安倍的友台言論現在也讓中日兩國的工作層級溝通處於危險之中。

據透露，日方曾要求中方不要公開華春瑩與垂秀夫的會面，也對此事曝光感到沮喪，並向中方傳達日方正考慮取消部分工作層級對話。

北京大學的日本研究教授王新生告訴南早，既然保守派政治人物持續統治日本政壇，意味著日本可能繼續對中國大陸採取強硬立場，「中日關係在接下來5年可能再次惡化，如果我們要實施收復台灣的計畫，那台灣將是最大的燃點」。