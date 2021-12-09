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中國駭客鎖定東南亞政府組織 背後疑有國家資助

中央社 / 曼谷8日綜合外電報導

美國一家私人網路安全公司今天公布報告指出，可能有國家資助的中國駭客廣泛鎖定東南亞政府與民間機構，密切參與北京基礎建設開發計畫的組織也未能倖免。

美聯社報導，美國網安諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）情報研究部門Insikt Group報告指出，中國駭客鎖定目標包括泰國總理府與泰國陸軍、印尼和菲律賓海軍、越南國會、越南共產黨中央辦公室、馬來西亞國防部等。

Insikt Group判定東南亞高知名度的軍事與政府機構過去9個月遭駭客利用Funny Dream與Chinoxy等客製化惡意軟體入侵，這種定製工具無法公開取得，由據信獲中國政府資助的多個組織使用。

這種鎖定行為也和中國政府政經目標一致，讓人更懷疑背後有國家資助。

記者請中國外交部對此發表評論，尚未獲得回覆。中國當局過去持續否認任何形式的國家資助侵駭，還說中國本身才是網攻的主要目標。

Insikt Group表示，其追蹤到的網路侵駭中，馬來西亞、印尼、越南是被鎖定的前3大目標，其他包括緬甸、菲律賓、寮國、泰國、新加坡與柬埔寨都是侵駭目標。

Insikt Group表示，所有國家都已在10月獲知這項發現，但一些活動據信仍在持續發生。

這家公司表示：「2021年整年，Insikt Group追蹤鎖定南海主權聲索國越南、馬來西亞和菲律賓總理辦公室、軍事機構、政府部門的網路間諜活動，同時間其他受害者還包括印尼與泰國的組織。」

「這種活動大多被歸咎於一個暫時被稱為威脅活動組織16（TAG-16）的團體。」

「我們也發現證據，顯示TAG-16與（中國）人民解放軍相關組織RedFoxtrot共享客製化能力。」

Insikt Group表示，也在柬埔寨與寮國偵測到據信與北京「一帶一路」計畫有關的活動。

馬來西亞 泰國 越南

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