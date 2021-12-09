血洗村莊還縱火！緬甸政府軍遭控殺害11人、含5名兒童

據當地人士和媒體報導，緬甸士兵被指控在當地一個村莊圍捕並開槍射擊，造成多達11人死亡，最終還縱火焚燒屍體。

「衛報」報導，社群媒體上7日傳出緬甸西北部實皆省（Sagaing）一處村莊燒焦屍體的照片和影片。據悉，這些影像是在受害者被槍殺和燒毀後不久拍攝的。報導指出，其中一些受害者被火焚燒時甚至「還活著」。

自2月1日緬甸軍政府奪權以來，該地區反對軍事統治的人建立一支民兵，並與軍政府發生激烈鬥爭。一位自稱親臨現場的人士向美聯社提供的說法與緬甸獨立媒體對事件的描述大致相符。該地區一名不願透露姓名的志願援助人員通過電話向路透社透露「軍隊於7日進入這個村莊，受害者在上午11點左右被殺」。

該志願者援引目擊者的說法指出「軍隊只是殘忍地殺害他們能找到的任何人」，另一位與美聯社聯繫的目擊者證實這一說法，稱大約50名士兵於7日上午11點左右進入村莊，並抓住任何未能逃離的人，他還補充說，被捕的人不是當地反抗組織的成員，俘虜的雙手被綁在身後並被縱火焚燒。

緬甸媒體報導稱，這些士兵似乎是為了報復當天早上反對組織發動的襲擊。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）知悉此事件後深表關切，並強烈譴責此類暴力行為，稱「可靠報導表明，遇難者中有5名兒童」。目前軍政府尚未對這些指控發表評論。