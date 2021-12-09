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沙烏地與卡達破冰 王儲首度往訪

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

為拉攏卡達在地緣戰略上合作，沙國王儲首度訪問卡達！暨法國、土耳其之後，沙烏地實質掌權者王儲薩勒曼8日也出訪卡達，這也是在沙烏地與卡達和解後的首次訪問。波灣國家2017年曾以卡達支持恐怖主義為由，在經濟與空運上封鎖卡達，後來雖在美國等國斡旋下達成和解，但雙方對伊朗的態度仍有分歧。

波灣國家修復關係

根據《半島電視台》與《法蘭西24》報導，沙烏地王儲薩勒曼的波灣國家訪問之旅8日來到第3站–卡達，這也是沙烏地在封鎖卡達後首次出訪，雙方希望能修補過去破損的外交關係，並加強貿易與文化的交流。

沙烏地、阿拉伯聯合大公國、埃及與巴林4個波灣國家曾於2017年聯合指控伊朗支持恐怖組織，因此要求卡達必須關閉半島電視台、將國內駐紮的土耳其部隊趕走。但在卡達否認支持恐怖組織下，4國便對卡達實施經濟制裁，飛機也禁止飛入卡達領空。

對伊朗態度分歧

雖然卡達試圖與伊朗、伊拉克等國增加貿易以緩解制裁帶來的影響，仍無法完全抵消制裁造成的損失。後來在美國、科威特等國調停下，波灣4國今年1月決議取消對卡達的制裁，逐步與卡達恢復邦交。沙烏地與埃及已經指派新的大使前往卡達，而阿聯和巴林與卡達尚未指派大使。

不過，波灣國家對於伊朗的態度仍處於分歧。阿曼、科威特與卡達與伊朗維持良好關係，而沙烏地、阿聯與巴林則對伊朗發展核能充滿警戒，美國前總統川普還曾經為了抵制伊朗，讓以色列與過去許多敵對的中東國家恢復外交關係，不過美國現任總統拜登則是希望伊朗重回過去《核協議》規範。

塔利班問題各方關注

除了伊朗問題，由於卡達在西方撤離阿富汗時，曾協助美國、法國等西方國家暫時安置僑民，加上塔利班在卡達設有辦公室，讓卡達在區域安全上漸漸扮演重要的角色。

法國總統馬克宏近日也曾訪問卡達，就阿富汗狀況與卡達政府進行意見交換。

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