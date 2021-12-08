印度最高軍事長官所乘直升機墜毀 盤點近年軍機墜毀案

印度空軍周三（12月8日）通報，載有國防參謀長拉瓦特將軍的一架直升機在該國南部墜毀。

法新社援引救援機構提供的消息報導說，至少有3人在此次空難中喪生。

印度空軍推文稱，現年63歲的國防參謀長拉瓦特將軍乘坐的俄製米-17V5 直升機「今天在泰米爾納德邦庫努爾附近出事」，「已下令調查以確定事故原因。」

電視畫面顯示，直升機熊熊燃燒，當地居民試圖撲滅。當局未說明拉瓦特將軍情況如何。當地媒體報導稱，他被送往 醫院。公共廣播公司Prasar Bharati報導說，至少有3人受傷送醫。

目前尚不清楚乘客的確切數量，但媒體報導稱，包括拉瓦特在內，機上是14人。該機飛行目的地是陸軍國防服務學院。一名高級軍官告訴法新社，與拉瓦特同機還有他的妻子及數名軍官。

比平·拉瓦特是誰？

作為國防參謀長，這名四星上將是印軍最高級別軍官。國防參謀長一職由印度政府於2019年首次設立。他是第一個擔任該職位的人。

拉瓦特被認為與政府總理莫迪關係密切。他家族數代人在軍隊服役。他本人曾在印控克什米爾地區和與中國接壤的實際控制線沿線指揮部隊。

印度曾多次發生軍機墜毀事件

近年來，印度多次發生軍飛機空難事件，死亡多人。

2019年，一戰機在南部城市班加羅爾上空演習中與另一架飛機相撞，一名飛行員殞命、兩人受傷。

2017年，一架米-17 直升機在東北部阿魯納恰爾邦墜毀，導致至少5人喪生。

2015年，一架准軍事部隊飛機在新德裡墜毀，共有10名邊境安全部隊官兵死亡。

（美聯社，法新社）

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