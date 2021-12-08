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文在寅：《終戰宣言》是邁向無核化的第一步 籲國際支持

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統文在寅7日主持內閣會議。歐新社
南韓總統文在寅7日主持內閣會議。歐新社

韓國國際廣播電台報導，「2021聯合國維和部長級會議」開幕式7日以視訊方式在首爾召開。文在寅總統發表視訊賀詞時稱，《終戰宣言》是邁向韓半島和平與無核化的第一步，希望國際社會支持通過《終戰宣言》樹立和解與合作的新秩序，實現東北亞及全世界和平。

文在寅表示，韓國最渴望和平。其間，韓國民眾和政府在國際社會的一貫支持下，為實現韓半島無核化與永久和平作出了不懈努力，呼籲國際社會支持《終戰宣言》。

文在寅強調，韓國從未停止過朝向和平邁進的步伐，雖然知道和平來之不易，但相信終究會有更多人能享受和平。

文在寅還表示，韓國希望在2024年至2025年成為聯合國安理會非常任理事國。韓國有從受援國發展成為援助國的寶貴經驗，在聯合國的幫助下，韓國克服戰爭帶來的慘禍，從開發中國家發展成為已開發國家，目前為聯合國維和活動派遣600多名要員，並作為十大財政貢獻國家積極發揮作用。

文在寅表示，韓國比任何國家都明白以和平與重建為目標的聯合國維和行動的重要性，期待韓國能夠為實現和平與防止糾紛作出貢獻。為此，韓國將積極提供支持。

文在寅 聯合國 南韓

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