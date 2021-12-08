土耳其四面楚歌 周圍國家助益有限

土耳其陷入經濟危機，總統向周圍鄰國求援，但效用有限！土耳其總統艾爾段78日出訪卡達，並與該國領導人哈邁德簽訂15個雙邊協議，但幾乎都是穩定匯率相關的協議，並無直接金援。原本與阿拉伯國家交惡的土耳其，因為國內通膨升溫，希望開放投資機會給阿拉伯國家換取金援，但目前成效有限。

卡達雙邊協議

根據《半島電視台》報導，土耳其總統7日出訪中東國家卡達，並與埃米爾（最高領導人）哈邁德簽訂15項雙邊協議，且雙方未來希望能找到更多辦法，增強彼此的經濟連結與財務合作。卡達在協議中延續對土耳其每年150億美元的貨幣互換機制，以增加土耳其的外匯存底。

《路透社》提到，雖說土耳其增加外匯存底的目的，是為了穩定貨幣里拉近乎失控的通膨，但該國外交部同時也透露，土耳其並沒有打算與卡達要求直接金援，以緩解國內持續衰退的經濟。

《半島》分析，這也讓艾爾段目前與中東國家的交涉多以失敗告終，並沒有獲得太多酋長國們在土耳其的直接投資。

通膨燃眉之急

土耳其在卡達自2017年被阿拉伯國家封鎖後，就是最積極支持卡達的國家；雖然卡達與阿拉伯國家於2020年重修舊好，但土耳其與阿拉伯國家改善關係的速度並未同步。而土耳其自今年因疫情影響，經濟受到嚴重打擊，加上國際原物料價格大漲，也讓該國陷入嚴重的通膨危機。

由於美國仍對土耳其進行經濟制裁，目前艾爾段只能與周圍的阿拉伯國家改善關係，以換取富有酋長國的金援。不過其中如沙烏地阿拉伯來說，形式上的關係改善較多，實質金援就沒有輕易承諾；阿拉伯聯合大公國雖然幫助多一點，但效果還是有限，也讓土耳其的慘況仍難以改善。

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