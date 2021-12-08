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美外交抵制北京奧運 國際奧會尊重、維吾爾人歡迎

中央社 / 瑞士洛桑／伊斯坦堡7日綜合外電報導

美國以中國侵犯人權為由，宣布外交抵制2022年北京冬季奧運，國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示尊重，土耳其的維吾爾人則表示歡迎，並呼籲其他國家跟進。

國際奧會北京冬奧協調委員會主席薩馬朗契（Juan Antonio Samaranch）表示：「我們總是要求政治界儘量給予尊重，儘量不要干預。」

「我們必須對等互惠。我們極為驕傲、快樂，並充滿希望，全世界的運動員將（在北京）和平度過59天。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪行以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。土耳其的維吾爾族群對此表示歡迎。

目前旅居土耳其的維吾爾人據估約有5萬人，是中亞以外最大的維吾爾族群。

土耳其人與新疆維吾爾族廣義上同屬突厥民族、突厥語系，且一樣信奉伊斯蘭教，在民族情感上相當親近，土耳其新聞報導中也常用「兄弟」一詞來稱呼新疆維吾爾族。

一名在伊斯坦堡販賣維吾爾貨品的40歲維吾爾婦女表示：「中國這些日子在那裏對維吾爾族進行種族滅絕，殺害數百萬人，這是眾所皆知的事。」

「在這種情況下，在中國舉辦奧運是荒謬可笑的，依我看來，這就好像極度蔑視全世界的人類。」

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