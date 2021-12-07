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新冠擠壓醫療量能 瘧疾致死恐大增

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
新冠疫情使得非洲瘧疾疫情處於危險邊緣。路透社
新冠疫情使得非洲瘧疾疫情處於危險邊緣。路透社

新冠肺炎疫苗接種排擠了其他疾病醫療量能，包括瘧疾疫苗接種與治療，WHO因此預測，瘧疾死亡人數恐增加近七萬。WHO指出，新冠肺炎逆轉了人類對瘧疾的控制能力，原迅速下降的瘧疾死亡人數再度增加，全球病例更大增1400萬，但也強調新冠肺炎疫苗避免了更大規模的疫情傷亡。

瘧疾病例大增

法蘭西24指出，世界衛生組織週一表示，2020年全球估計將有2.41億瘧疾病例，比去年大增1400萬，且先前曾經迅速下降的死亡人數也激增至627,000，比 2019年增加了69,000，其中三分之二的死亡原因與恐與新冠肺炎疫苗生產造成供應鏈中斷、加上第一線治療量能遭到排擠有關。

截至2017年為止，瘧疾病例每年約下降了27%，死亡人數約每年下降50%以上，新冠疫情爆發前，此一趨勢則因非洲等偏遠國家無法有效抑制瘧疾疫情而停止減少，但今年除了病例、死亡人數暴增外，WHO認為，瘧疾造成的死亡狀況可能比目前的預測「更糟」。

重創非洲經濟

WHO瘧疾規劃負責人阿隆索指出，「我認為我們正處於潛在瘧疾危機的邊緣」，強調非洲的瘧疾疫情正在惡化，人類還無法在全球範圍內根除瘧疾。

路透社則指出，專家們希望，WHO應協助把瘧疾疫苗廣泛用於非洲兒童，藉此抵抗在危險邊緣的非洲瘧疾疫情。

此外，譚德塞強調，雖瘧疾疫情控制因新冠肺炎疫苗與相關疫情受到挫折，但過去的措施「避免了最壞的狀況」，至少沒讓新冠肺炎疫情失控、造成更大規模的死亡。

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