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投資大師彼得林區這麼說 全押被動投資是錯誤的

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
彼德．林區。美聯社
彼德．林區。美聯社

彼德．林區對全押被動投資的人有如下忠告：你賠大了。

這位原富達麥哲倫基金經理人接受彭博電台訪問時說：「轉向被動是錯誤的。咱們的主動經理人無論10年、20年、30年都打敗大盤，我認為他們會繼續有如此表現。」

他點名富達三位經理人，Growth Company Fund的懷默（Steve Wymer）、Contrafund的達諾夫（Will Danoff）、正打算退休的低價股票基金經理人提靈赫斯特（Joel Tillinghast）。

這些基金都是富達最熱門的共同基金，靠三人高明的選股，不僅讓林區聲名大噪，投資人也因此致富。在他管理麥哲倫基金17年期間，年化回報率高達29%。

77歲的林區最近捐出他家收藏的27幅油畫和3幅素描給他的母校波士頓大學的麥克米倫藝術博物館，包括畢卡索、霍默（Winslow Homer）、薩金特（John Singer Sargent）、卡薩特（Mary Cassatt），價值逾2,000萬美元。

畢卡索 波士頓 博物館

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