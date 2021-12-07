美請俄放過烏克蘭 俄阻烏克蘭進北約

美、俄領袖高峰會前，雙方先互拋籌碼示威！拜登6日呼籲普丁不應該入侵烏克蘭，否則會付出「直接的代價」；但克里姆林宮也同樣喊話拜登，不要讓烏克蘭加入北約。專家分析，拜登現在外交政策針對中國，應不會過度施壓俄羅斯，希望烏克蘭不要升溫成美、俄對抗，否則美國就要同時面對中、俄直接挑戰。

美、俄互拋籌碼

根據《半島電視台》報導，有不具名官員透露，7日的拜普會中，拜登將會向俄國總統普丁釋出清楚的訊息：「入侵烏克蘭將會付出明顯代價」，而且美國與歐盟的溝通也相當順暢，都有針對俄國入侵進行整備。不過克里姆林宮發出聲明表示，普丁將會在對談中要求拜登保證烏克蘭不會加入北約。

俄國政府近日頻頻釋出警告，如果烏克蘭加入北約，將會踩到俄羅斯的紅線；但烏克蘭政府也多次向西方國家示警，俄羅斯將不會輕易放過烏克蘭，呼籲西方政府讓烏克蘭加入北約，也讓主導北約美國感到為難。歐盟高峰會資深外交顧問李克認為，拜登可能會避談烏克蘭進入北約的問題。

拜登盼避免衝突

「拜登會以其他方式設法緩解與俄國的衝突。」李克分析，由於拜登的外交政策聚焦中國，因此他不希望烏克蘭再製造危機，他才能全面專心對付中國。因此拜登會設法在會談中穩定美、俄不要再起紛爭。美國國務卿布林肯也呼籲俄羅斯以外交方式解決烏克蘭問題。

不過俄國外交部長拉夫洛夫反批，美國揚言若俄國入侵烏克蘭將會面臨經濟制裁，但這些制裁並不會奏效，而且俄國也會強硬回擊。據美國與烏克蘭情報稱，俄國已經在俄、烏邊境聚集至少10萬大軍，且常常大規模演練，甚至最快明年1月底就會入侵烏克蘭，但遭到俄國否認。

歐盟做好準備

《紐約時報》提到，除了正規部隊，俄國還會結合平民、網路攻擊與散播假訊息進行「混合戰」，對烏克蘭造成很大的威脅，也讓美國與歐盟近日針對烏克蘭安全問題多次進行討論，將設法強化烏克蘭的戰備，如運送更多反坦克的標槍飛彈，並集結法國、義大利、德國與英國協助觀察俄軍動向。

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