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遭中國施壓 立陶宛外長呼籲歐盟介入交涉

德國之聲 / 德國之聲

在立陶宛允許台灣以自身名義成立辦事處後，中國開始對其進行反制措施。美國媒體Politico報導，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）致函歐盟官員，呼籲歐盟介入並采取嚴厲的作為。

蘭茨貝爾吉斯周一（6日）給歐盟貿易執委東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和外交及安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）的信中說，中國正以「前所未見」的強度對立陶宛施加「難以接受」的經濟壓力。

報導稱，信中證實立陶宛遭到中國海關除名，立陶宛出口商已不能進入中國市場。信中寫道：「立陶宛自今年8月以來一直面臨出於政治動機的經濟脅迫，很難不把中國最近實施的措施，視為那些脅迫的延伸。」

蘭茨貝爾吉斯在信中向歐盟官員表示：「中國當局針對一個歐盟成員國的這行為，會對整個歐盟和共同貿易政策產生直接影響，我懇請你代表立陶宛與中國當局交涉，以解決目前的情況。」

在強調「歐盟一體和團結」的重要性時，他補充：「歐盟層級有必要作出強烈反應，以便向中國發出信號，出於政治動機的經濟壓力是不可接受的，也不能夠容忍。」

報導稱，在立陶宛問題上，歐盟已經被卷入了與北京的艱難困境。立陶宛也在今年5月退出了北京領導的17+1集團，這是一個中國與中東歐國家接觸的一個多邊外交論壇。

台灣7月宣布將於立陶宛首都維爾紐斯設立「台灣代表處」後，中國8月就要求立陶宛召回駐中大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene），同時宣布召回駐立大使。在台灣駐立陶宛代表處於11月掛牌後，中國更決定將其與立陶宛的外交關系降為代辦級，以表達「強烈不滿和嚴正抗議」。

立陶宛與台灣關系持續緊密，該國國會友台小組主席馬瑪竇 (Matas Maldeikis) 日前訪問台灣時提到，台灣在復雜的地緣政治環境中取得平衡，並同時發展經濟與強化民主，讓他願向台灣人的毅力與智慧「致上崇高的敬意」。

他說：「立陶宛政府的友台政策在我們的社會獲得廣大民意支持。保護自由以及以規則為基礎的國際秩序，攸關台灣與立陶宛的重要利益，我們必須強化與台灣的關系，共同合作來達成這個目標。」

（Politico）

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本文章由德國之聲授權提供】

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