美國對北京冬奧實施外交制裁 中國揚言反制

白宮周一 (12月6日) 表示，由於中國的人權「暴行」，美國將不派政府官員參加2022年北京冬奧會。此前中國政府曾威脅要對任何外交抵制采取反制措施。

美國總統拜登上個月說，他正在考慮對北京冬奧進行外交抵制，因為包含美國在內的多國都批評中國的人權記錄，包括其在新疆對維吾爾人等少數民族進行的迫害。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 在新聞發布會上說：「有鑑於中國在新疆正在進行的種族滅絕丶反人類罪以及其他侵犯人權的行為，拜登政府將不派任何外交或官方代表參加北京2022年冬奧會和殘奧會。」

她補充道，美國外交或官方代表不可能在中國於新疆施行令人震驚的侵犯人權行為時，還把北京冬奧當作平常事。她指出，過去幾個月來，一些國會議員和人權倡導團體一直鼓勵美國政府對北京冬奧進行外交抵制，因為這麼做不會影響美國運動員出席冬奧的權利。莎琪說：「美國隊的運動員們有我們的全力支持。我們將百分之百地支持他們，並在國內為他們加油。」

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 此前曾說，美國已經就北京冬奧的共同方針征求了盟友的意見。目前還不清楚他們是否會跟隨美國的步伐。加拿大外交部在一份聲明中說：「加拿大仍然對有關中國侵犯人權的報告深感不安。我們被告知美國的決定，我們將繼續與我們的伙伴討論這個問題。」

曾負責監督奧運會轉播權交易的哥倫比亞廣播公司體育部前總裁皮爾森 (Neal Pilson) 告訴路透社，外交抵制也使企業奧運贊助商處於「尷尬處境」，但對贊助商而言，最重要的問題是美國隊是否會參加。

當被問及拜登政府是否希望美國企業抵制北京冬奧時，國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 告訴記者，政府不會支配私營部門的做法，但企業應該「充分認識到」在新疆發生的事情。

中國駐華盛頓大使館稱美國此舉是「政治操縱」，因為目前中國政府並沒有向美國政治人物寄發出席北京冬奧的邀請。中國大使館發言人表示：「事實上，沒有人關心這些人是否會來，這對北京2022年冬奧會的成功舉辦與否沒有任何影響。」

同日，中國外交部在例行記者會上表示，如果華盛頓繼續進行這種抵制，北京將采取堅決的反制措施，但卻未詳細說明是怎麼樣的措施。美國下一次將於2028年在洛杉磯舉辦奧運會，這引發各界關注中國是否屆時也會做出反制措施。

國際奧委會：尊重美國決定

國際奧委會（IOC）因似乎無視中國的人權記錄而面臨國際社會的廣泛批評，但該組織重申奧運應該「超越政治」。一名國際奧委會的發言人向路透社表示：「政府官員和外交官的出席完全是每個政府的政治決定，國際奧委會完全尊重這一點。」

美國奧運會和殘奧會委員會首席執行官希爾施蘭德 (Sarah Hirshland) 說，美國隊「很興奮，准備讓國家感到自豪」。她在一份聲明中說：「我們非常感謝總統和他的政府的堅定支持，我們知道這個冬天他們會在家裡為我們加油。」

許多美國運動員認為，禁止他們參加奧運會是不公平的，一些支持不派官員去北京冬奧的美國議員則說，在美國人獲得獎牌時在北京播放國歌符合美國的利益。雖然一些知名的共和黨議員批評拜登沒有對北京冬奧進行全面抵制，但曾領導過2002年鹽湖城冬奧的共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney) 說拜登做出了正確的選擇。

人權組織對拜登政府的舉動表示歡迎，但表示華盛頓可以做得更多，以追究中國的責任。專家說，對於中國來說，拜登的舉動與其說是對奧運會的威脅，不如說是北京威脅進行反制後所產生的問題。美國喬治·華盛頓大學商學院體育管理副教授奈洛提 (Lisa Delpy Neirotti) 說：「如果放著不管，(不派官員出席冬奧)其實不會是一則新聞。畢竟我們通常不會派出大型政府代表團出席奧運，尤其在新冠疫情期間。」

為求防堵新冠疫情，中國計劃嚴格限制出席北京冬奧的觀眾人數。中國官媒表示，北京不打算邀請威脅抵制冬奧的西方政治人物。俄羅斯總統普京是唯一接受中國邀請的外國領導人。

此前，媒體報導指出澳大利亞和英國也正在考慮是否從某種程度上抵制北京冬奧。歐盟外交部門負責人薩尼諾(Stefano Sannino)上周五 (12月3日) 則表示，抵制是個別成員國的事情，而不是歐盟的共同外交政策。

總部位於華府的智庫戰略與國際研究中心的中國問題專家肯尼迪(Scott Kennedy)說，中國政府有進行反制的選擇，比如限制雙邊對話，拖延簽證，或者在奧運會上限制運動員代表團和記者的活動範圍。他告訴路透社：「這些緊張局勢的最終起源來自於中國已逐漸向更加專制的方向發展。這是中國共產黨的選擇，但這並不代表世界其他國家就必須保持沉默。」

(路透社丶美聯社)

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