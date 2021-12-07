延長制裁中國官員 歐洲議會代表：習近平幻想破滅

歐盟周一 (12月6日)宣布延長制裁嚴重侵犯人權的個人和實體至2022年12月，其中包括中國侵犯維族人權的官員。

歐洲議會集團外交政策協調員、歐洲議會中國代表團主席包瑞翰 (Reinhard Bütikofer)說：「就在幾天前，中國領導人還幻想著歐盟會允許2021年3月實施的制裁過期，從而向北京磕頭示好。布魯塞爾已經證明獨裁者習近平的團隊是錯誤的。」

包瑞翰還說：「我們仍然准備與中國進行對話，但在必要時，如在這種情況下，歐盟也將劃出明確的界限。北京必須適應這一現實。」

歐盟今年3月制裁新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、中共黨委常委王明山和王君正、前新疆政法委書記朱海侖和新疆生產建設兵團公安局。

德新社指出，這是自1989年天安門廣場大屠殺以來針對北京侵犯人權行為采取的第一個措施，被制裁者被凍結資產和禁止旅行。隨後中國宣布報復措施，制裁10位歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構，包瑞翰也在其中。

德新社報道，作為針對利比亞、俄羅斯和朝鮮的廣泛一攬子措施，歐盟在新聞稿中說，這些制裁針對的是「在世界各國對嚴重侵犯人權和虐待行為負有責任的個人和實體。」

(德新社等)

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