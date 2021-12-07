快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美警告：俄若入侵烏克蘭 將採取金融制裁並向東歐增兵

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登（圖左）和俄羅斯總統普亭（圖右）將舉行會談討論烏克蘭情勢。法新社
美國總統拜登（圖左）和俄羅斯總統普亭（圖右）將舉行會談討論烏克蘭情勢。法新社

就在美國總統拜登和俄羅斯總統普亭舉行會談的前夕，白宮6日警告，一旦俄國侵略烏克蘭，美國將向東歐增兵，並採取嚴厲的新經濟措施。

一名美國政府高階官員表示，拜登還將向普亭明確表示，美國不排除讓烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性。

該名官員指出，一旦普亭採取行動，東歐盟國將提出更多要求，而美國將對增派部隊、提升能力和加強演習做出積極回應。

此外，這名官員還表示，如果俄羅斯選擇入侵烏克蘭，將會付出真正的代價。美國和歐洲盟友準備採取實質的經濟反制措施，這將對俄羅斯經濟造成重大且嚴重的經濟損害。

美國智庫海軍研究中心CNA俄羅斯研究部主任科夫曼（Michael Kofman）表示，「這肯定是2014年以來，我們可能見過的最大規模俄軍部署」。

他指出，這次俄軍集結的規模、不尋常的軍隊調動和預備役人員的準備，都比向烏克蘭及其西方盟國發出可信威脅所需的還複雜，「你大可用規模更小、更明顯的部署方式來恐嚇或嚇唬他人」。

烏克蘭估計，邊境附近約有10萬俄羅斯大軍集結，面臨2015年以來最嚴重危機。烏克蘭政府軍與俄羅斯支持的叛軍自2014年起衝突不斷，當時俄方秘密派遣坦克和大砲包圍烏軍，導致上萬人身亡，2015年2月，俄羅斯、德國、法國和烏克蘭四國領袖在白俄羅斯首都明斯克就解決烏克蘭危機簽署和平協議。

白俄羅斯 烏克蘭 美國

延伸閱讀

傳拜登考慮金融制裁俄羅斯 如果普亭入侵烏克蘭

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制京奧

據悉拜登將警告蒲亭 侵烏會招致嚴重經濟後果

普亭6日訪印度與莫迪開峰會 將簽防務合約與多項協議

相關新聞

美俄視訊峰會登場 拜登普亭就烏克蘭情勢攤牌

美國總統拜登俄羅斯總統普亭台灣時間7日晚間11時針對烏克蘭情勢舉行視訊峰會，紐約時報稱為拜登就職十個多月以來，風險最高的...

父子關係陷谷底！哈利為避禍 不惜捅老爸查爾斯一刀

英國皇室成員間的愛恨情仇，絲毫不比任何肥皂劇遜色。這大半年來關係已經夠惡劣的查爾斯王子和兒子哈利，近日又因為一件事變得更...

安倍晉三高調挺台抗中 台灣為何低調以對

日本前首相安倍晉三12月1日在智庫「國策研究院」舉辦的「影響力論壇」，以「新時代台日關係」為題發表線上演說。他稱若中國對台灣武力侵犯，無論在地理或空間上

蒲隆地監獄發生電線走火意外 38人命喪火場

東非國家蒲隆地共和國副總統巴佐姆班扎（Prosper Bazombanza）表示，首都吉特加（Gitega）一間人滿為患...

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

美國總統拜登7日與俄國總統普亭透過視訊峰會討論烏克蘭的危機如何降溫。德國「每日鏡報」（DER TAGESSPIEGEL）...

以色列空襲敘利亞戰略要津 摧毀伊朗武器

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，敘利亞拉塔基亞港（Latakia）有一批伊朗的武器今天遭遇以色列空襲，也是這處位於地中海的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。