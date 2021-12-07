普京訪印　軍事與能源合作為重點

（德國之聲中文網）為應對崛起的中國，華盛頓與印度、日本和澳大利亞近期建立四方安全對話機制，引起北京和莫斯科的擔憂。

冷戰期間，印度與蘇聯關系密切。這一關系始終存在，新德裡稱其是一種"特殊的和享有特權的戰略伙伴關系"。印度總理莫迪在今年 9 月的一次視頻峰會上對普京表示， "印俄友誼經受住了時間的考驗。……您始終是印度的一位偉大朋友。"

外界注意到，此行是普京總統自新冠大瘟疫爆發以來的第二次境外訪問。今年 6 月，在日內瓦與美國總統拜登舉行峰會後，他未出席 G20 和 COP26 峰會。新德裡智庫--觀察家研究基金會的烏尼克裡希南（Nandan Unnikrishnan ）認為，"此行大有象征意義"。他稱，"圍繞印俄關系性質，以及此一關系是否因俄中之間、印美之間的親密關系而出現裂痕，猜測多多，此次訪問給所有這些猜測劃了句號。"

不過，盡管如此，普京仍須應對復雜的地區局勢。在有爭議的喜馬拉雅地區發生流血沖突後，新德裡和北京之間的關系趨於緊張，而北京是莫斯科的傳統盟友。

哈裡亞納邦歐姆·普拉喀什·金達爾（Om Prakash Jindal） 全球大學的貝洛索娃 (Tatiana Belousova)表示，"俄羅斯在該地區的影響力非常有限。主要是因它同中國關系密切，不願有背離中國地區利益的行為。"

國防和能源

克裡姆林宮上周表示，此次俄印峰會將以國防和能源問題為主。由於談判涉及"多個重要能源協議"，俄能源巨頭 Rosneft 老板謝欽 (Igor Sechin) 也參加峰會。

俄羅斯長期以來一直是印度的主要武器供應商。印度正致力於實現本國武裝部隊現代化，目前最引人注目的印俄軍火合同之一是 S-400 遠程地對空導彈防御系統。

這筆總值超 50 億美元的交易於 2018 年簽署。據報道，該武器系統已開始交付。不過，該筆軍火交易有可能顛覆近年來迅速發展的新德裡和華盛頓之間的雙邊關系。

美方威脅，會根據旨在遏制俄羅斯的《經由制裁打擊美國對手法案》（CAATSA）實施制裁。美國國務院上周稱，未就給予印度豁免做出任何決定。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫周一告知記者，印度朋友對俄方明確表示過，印度是主權國家，自主決定購買誰的武器、誰能成為印度的伙伴。

長期以來，新德裡一直尋求使其軍事進口多樣化。不過，分析人士指出，及至擺脫俄羅斯，該國尚需一段時間。烏尼克裡希南稱，鑑於同巴基斯坦的緊張關系"有增無減"，軍事裝備之於印度"至關重要"，"為能確保這一點，它將盡力獲得所需的一切。"

印度亦注重擴建本國軍火制造能力。新近，該國已與俄羅斯建立合資企業，生產 AK-203 突擊步槍。

雙邊年度峰會曾是印、俄慣例。不過，兩國領導人上一次面晤是在 2019 年巴西金磚國家峰會期間。

在上個月的一份聲明中，印外交部稱，本周峰會上，兩國"領導人將評估雙邊關系的現狀和前景，並討論進一步加強兩國戰略伙伴關系途徑。"

在普京周一抵達前，兩國外交部長和國防部長已先期會談。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）推文透露，雙方已簽署若干涉及小型武器和軍事合作的協議及合同。

俄外長拉夫羅夫稱，在最重要的全球問題和安全問題上，莫斯科和新德裡持有"一致或幾乎一致的立場"。

（法新社）

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