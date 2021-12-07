彭帥事件：IOC受壓，國際網聯繼續中國比賽

（德國之聲中文網）國際奧委會因其對彭帥事件的反應，面對日益高漲的批評聲。德國運動員協會（Athleten Deutschland e. V.）本周對國際奧委會（IOC）在彭帥事件上的態度提出了批評，認為國際奧委會在是非輕重上做出了錯誤的判斷。

該協會周一（12月6日）發布的一份聲明中稱，國際奧委會迄今兩次就彭帥事件表態，都沒有提及彭帥消失3個星期的事實以及她提出的性侵指控，這不能不讓人擔憂，國際奧委會把政治和經濟利益置於保護運動員之上。

德國運動員協會指出，彭帥事件再次印證了國際奧委會"在對待運動員基本權利受侵害、遭遇暴力、歧視、迫害和壓制的時候的處事方式--避重就輕、遲疑不決、推卸責任"。 國際奧委會主席巴赫的"靜默外交"不過是保護經濟和政治利益的一個借口。

該協會負責國際體育政策的克萊恩（Maximilian Klein）呼籲，"這個全世界最強大的體育組織必須毫不存疑地表明，其首要責任是保護運動員，而不是保護經濟和政治利益。IOC現在必須公開立場、擔當起人權道義責任，做出符合其理念的反應。"

奧運聲譽"喪失殆盡"

國際奧委會對彭帥事件的反應，在體育界不僅引起運動員代言組織的批評。一些專家也認為，IOC主席巴赫的做法讓國際奧委會蒙受巨大損失。德國體育社會學家、柏林自由大學教授格鮑爾（Gunter Gebauer）對《法蘭克福匯報》表示："他（巴赫）讓奧林匹克運動僅存的一點聲譽喪失殆盡，至少是在西方。"

格鮑爾指出，巴赫與彭帥的通話"難堪至極， 是天大的嘲諷"。他還說，巴赫"以他慣用的方式，試圖維系他的組織不至分崩離析"，"為了挽救他的奧運會，不惜一切代價"。鑑於國際女子職業網聯（WTA）宣布取消其在中國的所有賽事，格鮑爾認為這是值得國際奧委會效法的態度："巴赫為什麼不也這樣作？"

不過，國際女子職業網聯迄今是唯一因彭帥事件對中國做出強硬反應的體育組織。國際網球聯合會（ITF）表示，該組織暫不會終止計劃在中國舉行的賽事。ITF主席哈格蒂（David Haggerty）對BBC表示，"我們不希望懲罰十億人"。

"作為網球運動的聯合組織，我們支持所有的女性權益"，哈格蒂說，對有關指控必須進行調查，但也必須考慮到，ITF的責任是發展基層的體育運動。

在此之前，國際男子職業網球協會（APT）已經表示，不加入女子職業網球協會對中國的抵制。

（德新社、德國體育新聞社等）

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