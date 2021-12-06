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捷克議長：歐洲國家與陸打交道要團結 依賴陸風險巨大

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
維特齊近來接受共同社訪問時說，歐洲國家在跟北京打交道時須團結一致。歐新社
維特齊近來接受共同社訪問時說，歐洲國家在跟北京打交道時須團結一致。歐新社

捷克參議院議長維特齊近來接受日本共同社訪問時說，歐洲國家在跟中國大陸打交道時必須團結一致，並稱「中國正盡其所能孤立台灣」。維特齊去年8月30日曾率90人代表團訪台。

維特齊表示，捷克在他率團訪台後面臨的壓力凸顯依賴中國的「巨大風險」，但他並未詳細說明中國採取哪些施壓行動。

他說，「這清楚顯示，若一些原物料、基礎設施或戰略產品依賴中國交貨，將面臨巨大風險，因為在未來任何時候，中國將毫不猶豫地利用此依賴性獲得一切想要的東西」，但他也承認不可能不跟中國打交道，有必要按照標準條款與中國進行貿易。

維特齊去年率團訪台引發北京強烈反應。中國外長王毅說：「中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。」

除捷克外，立陶宛與斯洛伐克也已採取行動加強與台灣的關係。維特齊認為，歐洲作為一個整體也應協調去做同樣的事情。「我更想看到歐洲各國領袖認真看待與中國和俄羅斯等國的外交政策，而不是只有這些個別國家的行動。」

捷克 北京

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