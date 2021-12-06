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大陸追趕太空技術！10年內超越美國 美倡議者：拒絕合作恐被孤立

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）。 法新社
美國國家航空暨太空總署（NASA）。 法新社

中國的太空能力很可能在 10 年內超越美國！美國太空部隊太空行動副主任大衛湯普森在國防論壇上指出，若美國無法加快太空相關的開發速度，恐在2030年前被中國超越。然而，倡議者擔憂，一味與中國對抗無法減緩其開發速度，只會讓美國在科學上遭到孤立。

中美太空對決

國會山報分析指出，中美太空較勁的局勢歸因於美國 2011 時頒布的「狼性修正案（Wolf Amendment）」，雖該修正案內容並未禁止中美太空合作，但施加了嚴格的時間與相關限制，盼藉此確保民用、商用與國家安全，也因此兩國在太空發展上幾乎沒有合作項目。

CNN報導指出，湯普森在論壇警告，以中國目前的發展速度，太空能力將在 10 年內超越美國，且中國正在以兩倍於美國的速度建造、部署和更新其太空能力。田納西州民主黨眾議員庫珀則指出，美國政府的速度太慢、無法跟上民營太空開發項目的步伐，強調美國太空軍應該要「更有創造性」。

拒絕中國恐遭孤立

然而，一部分政策倡議者認為，美國抵制與中國的太空合作，並沒有減緩中國的太空計劃，反而加強了中國研發的自主性，且鑑於中國探索外層空間和進行科學實驗的龐大計劃、與其他國家密集合作，抵制其政策恐導致美國在科學上遭到孤立。

美國至今仍無法研究中國帶回的月球岩石、或使用世界上最大的雷射望遠鏡等就是鐵錚錚的實例。因此，特斯拉老闆伊隆·馬斯克透過推特指出，美中之間應該在外太空活動中進行「一定程度的合作」。海軍陸戰隊的越戰老兵博爾登也在國會山報的論壇上指出，美國應該與中國針對太空項目進行合作。

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