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影／擋不住！法國極右總統參選人慘被反對者「鎖頭痛擊」
法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）上周正式宣布角逐明年總統大選，更把強烈的反移民主張帶入選戰，不過在他第一次競選活動中似乎就「踢鐵板」，被反對者一把抓住「鎖頭」。
「衛報」報導，曝光的影片顯示，5日在巴黎附近的一場激烈集會上，澤穆爾在隨扈的保護下仍被一名反對他的男子抓住進行「鎖頭」。據悉，澤穆爾僅受到輕傷。
澤穆爾選在巴黎郊區的一個展覽中心舉辦他的第一場競選活動，每每他提到減少移民，既有成千上萬的支持者為他歡呼，而每每提到現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）都會被抱以大量噓聲，澤穆爾疾呼「賭注是巨大的，如果我贏了，那將是贏回世界上最美麗的國家的開始」。
澤穆爾曾發誓如果他當選，將把移民減少到幾乎為零，並大幅加強入籍程序，並驅逐失敗的尋求庇護者和非法移民。
不過最新調查顯示，如果現在就舉行選舉，澤穆爾將在第一輪就被淘汰，馬克宏則有望擊敗雷朋（Marine Le Pen）獲勝，但分析人士警告稱「結果仍存在高度不確定性」。
L’agression de zemmour, digne des plus grands catcheurs #ZemmourVillepinte pic.twitter.com/t50lis7W9L— Benj 🌒 (@benjdpl) December 5, 2021
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