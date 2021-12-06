澳智庫：新冠疫情影響 中國10年內難超越競爭對手

(德國之聲中文網) 總部位於澳大利亞的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）周日 (12月5日) 發布2021亞洲國力指數，在報告中指出新冠疫情削弱了中國在印太地區的實力，而該地區在安全上不斷加深的不確定性，也帶來了重大的戰爭風險。

該智庫也表示，美國在印太地區的盟友如印度等國，從未像現在這樣依賴美國。他們這麼做是為了維持軍事和戰略平衡來應對中國的崛起。

與此同時，洛伊研究所分析，中國試圖勸阻東南亞國家加入美國的聯盟，並同時提升與俄羅斯、巴基斯坦以及朝鮮的軍事交流，在該地區形成了一個與中國結盟的核武大國陣容。

該報告寫道：「印太地區正在形成的軍事力量平衡是否有助於該地區在戰略上的嚇阻和穩定，仍是一個開放的問題。兩大陣營之間的敵意丶美中競爭的廣度和多個潛在爆發點的存在，意味著此區域有著巨大的戰爭風險。」

負責這項報告的洛伊研究所研究主任勒馬修 (Hervé Lemahieu) 向彭博社表示：「這項指數對美國和中國未來前景的評估在軍事丶經濟和人口方面出現了一些翻轉。而這表明，美國將有能力保持與中國同等的競爭力，或美國作為主要超級大國的時間比我們預期的要長得多。」

中國十年內無法領先其競爭對手

該報告顯示，印太地區綜合實力排名前十的國家是美國丶中國丶日本丶印度丶俄羅斯丶澳大利亞丶韓國丶新加坡丶印度尼西亞和泰國。今年的排名反映了新冠疫情的長期影響，大多數國家的綜合實力與去年的指數相比有所下降。

盡管中國在復原力指標上有所提高，因為它努力轉向國內生產和消費，但由於北京進一步實行孤立主義，所以其影響力也有所下降。該報告指出，中國需要解決其迅速老化的人口和沉重的國內債務負擔帶來的下行壓力。

勒馬修告訴彭博社，目前還不清楚正在蔓延的新變種病毒奧密克戎（omicron）將如何改變印太地區的前景和權力平衡，但該變種病毒的崛起讓國際社會認知到疫苗接種的重要性。

今年的權力指數首次包括了衡量疫苗外交的指標，報告指出，捐贈疫苗有助於提高美國的文化影響力，而這也彌補了美國在經濟影響力方面的失分，因為拜登拒絕重新加入特朗普任內退出的跨太平洋夥伴全面進步協定。

洛伊研究所認為新冠疫情破壞了印太地區的繁榮，削弱了中國的綜合實力。該報告指出，經歷了近兩年的新冠疫情後，中國現在不太可能在十年內在綜合實力方面領先其主要競爭對手，這也代表中國似乎不太可能像美國過去那樣佔據主導的地位。

該智庫還指出，近年來，澳大利亞與中國的關系明顯惡化，而與大多數美國的盟國相比，澳大利亞在承受中國實力增長的考驗中，表現得更好。不過與此同時，澳大利亞對美國的依賴性也越來越強。

(路透社丶彭博社)

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】