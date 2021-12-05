抵制北京冬奧？德國奧聯主席怒嗆準外長：不要太過分

（德國之聲中文網）德國奧林匹克聯合會（DOSB）新任主席魏克特（Thomas Weikert）批評了德國即將上任外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）日前關於可能抵制北京冬奧會的聲明，「我要說得很清楚：貝爾博克女士不要太過分」。本周六新當選的魏克特如是說，「抵制從來沒有對任何人有任何好處。這對現在已經准備了這麼久的運動員來說真的不公平。」

德國綠黨領袖貝爾博克上周在接受《日報》采訪時，曾對抵制北京2022年冬奧會的問題進行了思考。她在採訪中表示，「當我看到中國領導層如何處理網球運動員彭帥或被捕的公民記者張展時，我們當然也應該仔細審視奧運會的情況。政府有不同的方法來處理這個問題，這肯定會在未來幾周內得以討論。」

中國人權沒有任何改善

如今新上任的德國德國奧林匹克聯合會主席魏克特表示，在冬季奧運會（2月4日至20日）上，該組織將在我們的能力範圍內進行相應的表態。周六在魏瑪舉行的德國奧林匹克運動聯合會大會結束後的新聞發布會上，這位世界乒乓球聯合會前主席本人明確批評了中國的人權狀況。「自2008年（北京夏季奧運會）以來，許多人都認為奧運會將改善人權狀況。而事實是，沒有任何改善，魏克特說，情況可能變得更糟，這是非常令人遺憾的。」

同時，魏克特也對明年的卡塔爾足球世界杯發表了類似的評論。「世界杯已經被授予卡塔爾，我也不認為這是一個理想的地方」，這位60歲的律師說，人們應該以與面對中國時相同的方式作出反應，指出侵犯人權的行為。「據我所知，卡法拉制度（注：卡法拉制是一種實行於波斯灣阿拉伯國家的外勞保證人制度，用於控制這些國家的外國建築工人和家傭）仍然存在，即使沒有人願意承認。但這種侵犯人權的做法依然存在。」同樣，魏克特認為在這種情況下，抵制的作用很小：抵制從來沒有幫助過任何人。這就是為什麼你也不應該抵制那裡（卡塔爾），而是去那裡並試圖做出改變。

（德國體育通訊社）

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