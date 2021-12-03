所羅門省長支持台灣 美中角力成隱憂

所羅門群島上周三（11月24日）爆發大型抗爭活動，後演變成長達3天的暴亂，首都霍尼亞拉的中國城有多個商家遭縱火打劫，造成至少4人死亡。總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）稱抗議群眾「受外國勢力煽動」，將抗議原因歸咎於群眾不滿他於2019年選擇與中國建交、並與台灣斷交的決定。

該國反對黨否定此說法，認為經濟發展不均、自然資源遭剝削、政治腐敗等內政問題才是主因。反對黨並對索加瓦雷提出不信任案，所羅門國會將於6日處理這項動議。

其中，仍與台灣保有密切聯繫的該國最大省馬萊塔省（Malaita）的省長蘇伊達尼（Daniel Suidani）3日在一視頻記者會上表示，假設不信任案無法通過，「馬萊塔省及其人民將必須思考繼續留在所羅門群島有何意義」。

馬萊塔省長望恢復與台關係

蘇伊達尼表示，自2019年以來，馬萊塔省的需求被所羅門中央政府所阻擋，「越來越多所羅門的土地和自然資源被外國人以很低的代價奪取」。他說，唯有更多的自治權利，才能確保土地、自然資源及原住民福利等議題能有效地被處理。

針對這次抗爭背後的兩岸議題，蘇伊達尼稱2019年的外交轉向使當地人感到疑惑，「 一切在人民沒有充分理解的狀況下就發生了」。與此同時，蘇伊達尼認為所羅門中央政府在中國可能帶來的建設上給了很大的期望，但他至今沒有看到實際的發展。

蘇伊達尼認為，對於這個中國與所羅門之間的新邦誼，以及中方確切要在所羅門群島做的建設細節，當地人都了解甚少。「這就是為什麼，我不讓中國共產黨進入我們馬萊塔省，」他說。

當被問及若索加瓦雷下台，所羅門群島是否會恢復與台灣的邦交？蘇伊達尼表示「很有可能」。他說，作為民主國家，「與享有共同價值的國家建立聯繫對我們的國家更好」。

提到周一不信任案的後續行動，蘇伊達尼的答復較為含蓄。他說，他將在馬萊塔人認同的情況下，在「合法框架」下尋求合適的「治理模式」。

所羅門成中美角力前線？

隨著馬萊塔省與所羅門中央政府間的嫌隙擴大，美中之間的地緣角力似乎也浮上檯面。2020年10月，在所羅門與中國建交一個月後，馬萊塔省曾收到來自美國國際開發署的2500萬美元資助——這筆金額是往年的50倍。

澳大利亞洛伊國際政策研究所太平洋島嶼項目研究員索拉（Mihai Sora）在該智庫的出版刊物《解釋者》（The Interpreter）中寫道：「大國在試圖攏絡在地人士時采取的行動並未停下來考慮更深層次的社會和政治暗流。這對所羅門群島等脆弱國家的社會凝聚力產生了不穩定的影響，因為這些國家在多年的內亂後，仍拼命在維持其得來不易的脆弱和平。」

蘇伊達尼稱這項資金有經過中央政府批准。《外交家》去年10月報道，美國駐巴布亞新幾內亞大使館的公共事務官員莫裡斯（Chad Morris）否認這項援助是出於政治動機，並強調該計劃已進行了兩年。他說：「這筆資金的公布時間只是正常的業務過程。」

此外，馬萊塔省也在所羅門與台灣斷交後，接收過台灣贈送的防疫物資。蘇伊達尼也曾在今年5月前往台灣接受醫護治療。

中國也對所羅門群島做出了龐大的金援承諾。當兩國於2019年正式中國建交時，北京許諾向該國提供價值約5億美元的財政援助。總理索加瓦雷當時表示：「（與中國建交）使我們站在歷史正確的一邊。」

與此同時，另一群資深政治人物則發表了一封公開信，譴責與中國建交的決策。他們認為與北京建立聯系恐將使所羅門群島的土地權利、法治和文化遺產受到「損害」。

所羅門媒體《所羅門群島先驅報》（The Solomon Islands Herald）8月報道，索加瓦雷簽署了一份文件，稱支持他的50名議員中的39名將獲得國家發展基金（NDF）贊助的選區建設資金，而中國政府直接透過這項基金資助這39名議員每人20萬所羅門幣（約25000美元）。

這項基金是由台北發起的，並由北京繼續承接，但據報道，在以前所有議員都能得到資助。蘇伊達尼進一步質疑這項資助，認為選區內的建設「應該由相關部門直接負責」。

德國之聲向所羅門政府請求置評，然截稿前未獲回復。

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