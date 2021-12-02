英法關係惡化至滑鐵盧後最糟 馬克宏批強生小丑、野人

英法兩國關係波折不斷，近日則為移民搭乘橡皮艇在英吉利海峽沉沒而相互甩鍋，雙方關係被形容成滑鐵盧戰役以來最糟。法文傳媒更披露，法國總統馬克宏在私下談話提到英國首相強生時，稱呼他是「小丑」（Clown）、「野人」（Gougnafier）。

泰晤士報與衛報2日轉述法國諷刺周刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaîné）的報導，指馬克宏在最近訪問克羅埃西亞期間跟顧問交談時，抱怨強生私下說一套、公開做一套，「這總是同一套馬戲表演」。

馬克宏據報聲稱，「英國脫歐是強生馬戲團的起始點，他非常迅速了解到，這狀況對英國是災難性的，加油機裡沒有汽油，有一整堆的產品出現短缺」，還指強生正將自己定位成受害者，試著把法國當成決定離開歐盟的「代罪羔羊」。

馬克宏細數英法「香腸戰爭」、漁權爭議與澳英美聯盟（AUKUS）潛艦事務，並指「Bojo（強生的暱稱）跟我說，他做人很實在、一切順利，我們像大人進行討論，然後他不是事先、就是事後以粗魯舉止嚴厲抨擊我們」。

馬克宏據報說英法關係正被脫歐毒害，「很傷心看到一個我們與之一起可以做到那麼多事情的大國正由一個小丑領導，強生有著野人的態度」。泰晤士報指出，艾麗榭宮與法國駐英大使館均未否認馬克宏做出《鴨鳴報》披露的評論。