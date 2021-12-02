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想睡了！英前財相披露 女王曾要他告訴歐巴馬結束國宴

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國前財政大臣奧斯本日前透露，伊麗莎白二世女王曾在國宴要他告訴時任美國總統歐巴馬，時間很晚了，她想要就寢。資料畫面。路透
英國前財政大臣奧斯本日前透露，伊麗莎白二世女王曾在國宴要他告訴時任美國總統歐巴馬，時間很晚了，她想要就寢。資料畫面。路透

英國前財政大臣奧斯本（George Osborne）日前透露，伊麗莎白二世女王曾在國宴要他告訴時任美國總統歐巴馬該離開了，因為時間很晚了，她想要就寢。

商業內幕報導，奧斯本出席倫敦聖保羅中學（St. Paul's School）校友會「老保林俱樂部」（Old Pauline Club）主辦的活動，跟曾任內閣部長的保守黨前下院議員維濟勳爵（Lord Ed Vaizey）對談時披露此事，商業內幕記者則是透過視訊與會。

奧斯本告訴在場聽眾，「我曾出席一場盛宴，就是歐巴馬在英國的國宴。而女王過來找我說，『你可否告訴總統，很晚了，我想就寢了』。我看過去，歐巴馬正玩得很開心，有點像是跟他的同伴們一口喝掉伏特加馬丁尼，我當時想，『哦，我的天啊，我將成為必須走過去與告訴他要回家的人』」。

商業內幕指出，歐巴馬2011年5月時訪問英國，跟第一夫人蜜雪兒．歐巴馬是白金漢宮國宴的貴賓，奧斯本則是當時的財政大臣。歐巴馬另於同年級2016年訪英，但這兩趟行程都不是國是訪問，也沒有舉行宴會。白金漢宮與奧斯本均未立即回應商業內幕的徵求意見訊息。

歐巴馬 國宴 英國 伊麗莎白二世 女王

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