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抗衡一帶一路 歐盟設三千億基金

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

歐盟終於要認真加入援助窮國的行列！歐盟執委會主席馮德萊恩1日宣布，歐盟將設立3千億歐元的全球投資計畫，希望打造可信賴的援助品牌。過去中國推出「一帶一路」的援助計畫，卻遭批評讓窮國因此陷入債務危機，因此歐盟推出這項計畫外界認為能與一帶一路抗衡，減輕窮國發展建設的負擔。

無債務陷阱 規則透明

根據《英國廣播公司》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩1日宣布了歐盟龐大的「全球通道」對外援助計畫，將會以3千億歐元的規模，協助發展中國家對抗氣候變遷、興建基建與永續發展（綠能、鐵軌、道路建設等）。馮德萊恩表示，歐盟希望以民主、透明的方式援助發展中國家，讓國際能更加信任歐盟。

《金融時報》提到，歐盟官員強調，援助計畫需要有高品質、高透明度與良好政府治理，且會讓受援助國家充分了解援助的遊戲規則。外界認為，歐盟此時推出此計畫就是要對抗中國的一帶一路。西方國家批評，雖然中國以看似較優惠的價格與寬鬆的條件，吸引開發中國家接受援助，但其中卻留下大量債務陷阱。

中盼歐莫借題發揮

中國藉機以收購港口的方式，掌握關鍵的航運節點，如斯里蘭卡、希臘與克羅埃西亞，加上一帶一路的援助範圍擴及非洲、印太地區，甚至是歐洲，影響範圍極大。德國馬歇爾基金資深跨太平洋夥伴史莫受訪時分析，這是歐盟首次有明確的財政援助機制，開發中國家除了中國以外，又多了一個金援選擇。

在此計畫有風聲時，中國駐歐盟大使張明就曾表示，歡迎歐盟與中國合作援助開發中國家。但他警告歐盟不要以此作為地緣政治鬥爭的工具，否則只會讓國際社會期待落空，還會傷害受援國家的利益。《英廣》指出，一帶一路雖讓許多家有債務陷阱，但也有人認為是受援國家政客短視近利等其他因素造成。

歐、美計畫恐衝突

史莫則認為，此計畫的真正核心意識是：在中國與西方衝突漸深時，歐盟是否真的能參與世界強權（美、中）的地緣戰略競爭？他認為至少歐盟意識到自己應該主動出擊，是好的徵兆；但全球發展中心資深合夥人莫里斯受訪時提醒，美國6月也曾提出「重建更好世界」基建計畫，兩者未來如何競爭與協調也將會是歐盟要面對的課題。

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歐盟 一帶一路 債務危機

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