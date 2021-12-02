蔡英文祝卡斯特羅當選 宏都拉斯外交動向受關注

宏都拉斯大選結果出爐，隨著執政黨候選人在周三（12月1日）宣布敗選，左翼的在野黨「自由聯盟」候選人總統候選人西奧馬拉·卡斯特羅（Xiomara Castro）確定當選，成為宏都拉斯史上首位女總統。

台灣總統蔡英文隨後在推特上以西班牙語表示祝賀。她寫道：「恭賀卡斯特羅當選宏都拉斯總統。我期待為我們人民的福祉和深化台灣和宏都拉斯關系而共同努力。」卡斯特羅隨後也轉貼了該推文並寫道：「非常感謝蔡英文總統。」

由於卡斯特羅競選時曾表示，當選後將與中國建交，與台灣的邦交關系備受關注。台灣外交部長吳釗燮日前表示，對於台灣和宏都拉斯的邦交相當有信心，並稱與參選兩邊的陣營都有深入交往，「（邦交）應該是不會有問題」。

美國國務院一位高級官員24日表示，一個出訪洪都拉斯的美國代表團向兩位主要總統候選人明確表示，華府希望宏都拉斯與台灣保持長期的外交關系。這位不願透露姓名的官員還說，華盛頓已經警告宏都拉斯與中國在該地區的做法有關的一些風險。

卡斯特羅女兒曾受台灣庇護

卡斯特羅過去曾是第一夫人，她的丈夫曼努埃爾·塞拉亞（Jose Manuel Zelaya Rosales）擔任總統時期間，2009年6月28日因軍方發動政變而下台。

台灣官方媒體《Taiwan Today》2009年報導，塞拉亞遭罷黜並驅逐出境之際，台灣為塞拉亞的小女兒提供了臨時政治庇護，讓她待在大使館，但卻因為擔心捲入洪國內政而拒絕庇護卡斯特羅。

時任台灣外交部長楊進添當時證實，台灣駐宏都拉斯大使館決定向塞拉亞的女兒（當時已懷孕7個月）和她5歲的孩子提供庇護，是「出於人道主義考慮」，楊解釋說。該事件發生在塞拉亞被政變推翻並被迫離開該國的同一天。據楊進添說，塞拉亞的女兒和她的孩子到7月10日前都一直留在使館。

報導稱，塞拉亞下台後，正在巴拿馬出席裡卡多·馬蒂內利總統就職典禮的時任總統馬英九，也加入了國際譴責的行列，發表了反對政變的聲明。

會否與台灣斷交？

雖然卡斯特羅之前表態當選後，為了改善國家經濟將與北京建交，這也代表機會結束與台灣80年的邦交關系，但她的一位核心幕僚在上周又向媒體表示，卡斯特羅還沒做出最後的決定。

中華民國在二戰時期與宏都拉斯建交，當時中華人民共和國仍未建政。近年來，宏都拉斯是否轉向北京，已經成為政權更迭以及大選前，不分黨派的共同口號，用來換取更多的經濟利益。

宏都拉斯前總統波菲裡奧·羅沃（Porfirio Lobo Sosa）2013年曾經召回駐台灣大使並降至代辦級，當時公開表示對同中國建交持開放態度。

宏都拉斯現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）在台灣前總統馬英九執政時，欲推動與北京關系正常化，但中國卻以不影響與台灣的關系為前提，拒絕了宏都拉斯的建議。

葉南德茲在特朗普總統任內，有意承認中華人民共和國的計劃則因美國介入而擱置。而今年大選前，埃爾南德斯舊事重提，藉取得中國制疫苗表態稱不排除開展與北京互設商務辦事處。台北外交部次長俞大㵢趕往安撫後暫時平息，但變數仍然存在。

葉南德茲上個月，宏都拉斯舉行大選前訪問台灣，該訪問主要是要消除台灣與洪都拉斯邦交不穩的擔憂，並傳達支持台灣的強烈信息。

關注國會選舉

周日投票結束後，卡斯特羅的票數持續領先，執政黨國家黨的納斯裡·阿斯富拉（Nasry Asfura）祝賀卡斯特羅獲勝。11月30日熱烈祝賀她的勝利，盡管結果仍不完全，截至周三（1日）上午，只計算了53%的票數。

宏都拉斯新任總統就職典禮訂將於明年1月舉行，在她的主要競爭對手承認在總統選舉中失敗的一天後，她的政黨正在等待立法選舉結果，以確定他們是否會獲得國會的控制權。

宏都拉斯的選舉是在中美洲民主倒退的背景下進行的，從尼加拉瓜到薩爾瓦多的政府越來越來越鞏固其權力，同時削弱政府機構的獨立性。當卡斯特羅1月就職後，就代表右翼國家黨12年的執政劃下句點，當地社會的周三（1日）將焦點轉向將選出128名國會議員的選舉上。

國會的權力平衡懸而未決，但是初步結果也似乎表明，卡斯特羅的政黨及其盟友有可能取得簡單多數。這將有助於通過卡斯特羅的一些立法優先事項，但她關於召開大會重寫國家憲法的承諾仍可能受阻，因為這需要三分之二的多數票。

當地政治分析專家勞爾·皮內達（Raul Pineda）向路透社表示，他對卡斯特羅對下屆國會的影響不是太過篤定。

他說：「卡斯特羅和她的盟友還需要從自由黨那裡獲得近20張選票，才有可能達到憲法改革的三分之二的票數門檻。」並指出，而選出新任最高法院成員和新的總檢察長，也需要同樣的超級多數。。

（綜合報導）

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