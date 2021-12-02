聲援彭帥 WTA即刻停辦中國賽事

(德國之聲中文網) 國際女子網球協會 (WTA) 主席西蒙 (Steve Simon)當地時間周三 (12月1日) 表示，由於擔心中國球員彭帥的安危，WTA將暫停在中國舉行的所有比賽。

WTA主席西蒙在網站上發表公開聲明，表示他仍對彭帥的情勢感到擔憂，而目前中國的情況讓他擔心，若WTA明年繼續在中國舉辦賽事，他們所有的球員與工作人員都可能面臨風險，所以他宣布立即暫停所有WTA在中國與香港的賽事。

WTA原本今年計劃在中國舉辦11場賽事，但在中國因新冠疫情執行嚴格管制的情況下，WTA迫使將賽事搬遷至別國或取消。而在彭帥上個月初指控中國前副總理張高麗性侵她後，西蒙仍然對她的安危感到擔憂。

他在聲明中說：「憑良心說，當彭帥不被允許自由交流，並且似乎被施壓來反駁她之前所做出的性侵指控時，我不明白我怎麼能要求我們的運動員在那裡比賽。」

在彭帥於微博做出相關指控後，她的貼文在30分鐘內便被移除，她本人也超過兩星期未公開露面。在那之後，中國官媒的記者發布了一連串彭帥在餐廳用餐，以及她出席北京一場青少年網球賽的照片與視頻。

此外，國際奧委會 (IOC) 也發布聲明，聲稱彭帥與其主席巴赫 (Thomas Bach) 及另外兩位IOC高層進行視頻通話，並稱她自己一切安好。不過IOC此舉招來各界的質疑，西蒙也重申他嘗試多個管道與彭帥聯系，但彭帥的回覆明顯受到他人影響。

西蒙在聲明中表示：「雖然我們現在知道彭帥在哪裡，但我非常懷疑她是否自由丶安全，並且沒有受到審查丶脅迫和恐嚇。WTA一直清楚這裡需要什麼，我們再次呼籲對彭帥做出的性侵指控進行全面和透明的調查，並且一切需在沒有審查制度下進行。」

他重申，性侵的事件不可接受，也不可能成為可接受的事情，因為如果有權勢的人可以壓制女性的聲音，將性侵犯的指控掃地出門，那麼WTA成立的基礎，也就是女性的平等，將遭受巨大的挫折。西蒙說：「我不會也不能讓這種情況發生在WTA和其球員身上。」

而雖然失去在中國的賽事對WTA來說是一個打擊，但西蒙重申，中國的領導人的作法讓WTA別無選擇。他表示：「我非常遺憾事情發展到這個地步。然而，除非中國采取我們所要求的措施，否則我們不能讓我們的球員和工作人員因在中國舉辦賽事而面臨風險。我仍然希望我們的懇求能被聽到，而中國當局也將采取措施合法地解決這個問題。」

「WTA站在歷史對的一邊」

WTA創始人比利-珍-金 (Billie Jean King)在WTA作出停賽決定後表示贊同，認為此舉是「站在歷史的正確一邊」。她表示：「我贊揚西蒙和WTA領導層在捍衛中國和世界各地的人權方面采取了強有力的立場。WTA在捍衛我們球員的權利方面選擇了站在歷史的正確一邊。這也是女子網球運動之所以為女性運動先鋒的又一原因。」

一些知名的網球人士也發表了看法，前男子網球世界第一的美國球員羅迪克 (Andy Roddick) 在推特上說，他「為身處網壇而感到自豪」。他寫道：「有很多組織比WTA更有能力去做這樣的事情。」

法國女網選手的科內特 (Alize Cornet) 也在推特上稱，WTA「真是個領導者」。美國選手桑德格倫 (Tennys Sandgren)則說，他為WTA感到「無比自豪」，並呼籲男子網球選手也采取行動。同時，國際網球聯合會（ITF）向法新社表示，他們「理解 」WTA的決定。該組織在聲明中寫道：「WTA從一開始就堅持其價值觀，我們理解他們的決定。我們將繼續密切關注這一情況。」

多名長期關注中國人權情勢的觀察人士也贊揚WTA的決定。人權觀察的中國部主任理查森 (Sophie Richardson) 在推特上表示，WTA在「捍衛中國體育與人權的大滿貫賽中」，贏得勝利。人權觀察的中國研究員王亞秋則表示，WTA的舉動是在中國捍衛人權該有的樣子。

事實上，過去一段時間，包含歐盟丶聯合國丶美國與英國在內的許多政府與重要國際組織都呼籲中國政府提供彭帥下落與安危的相關資訊。此外，也越來越多民主國家考量是否要以外交手段抵制2022北京冬奧。

中國官方在國際社會剛開始關注彭帥安危初期，原本都未正面回應相關提問，但後來中國外交部在例行記者會上以彭帥出席公開活動的視頻與照片為例，稱彭帥曾參與公開活動，並重申彭帥的事情非外交事件。

在此事件上飽受國際抨擊的國際奧委會近日也透過高級委員龐德 (Dick Pound) 駁斥相關指控，堅稱透過視頻通話，該組織領導層的集體結論是彭帥沒有受到脅迫。

(法新社丶路透社)

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