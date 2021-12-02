對華強硬 德國新外長：不排除抵制北京冬奧

(德國之聲中文網) 來自綠黨的德國新任外交部長貝爾博克 (Annalena Baerbock) 周三（12月1日）承諾，在與中國打交道時將采取「對話和強硬態度」，並且不排除抵制北京冬奧的可能。

貝爾博克在接受《TAZ》采訪時說：「以價值觀為導向的外交政策始終是對話與強硬的交互作用。」她表示，即使近年來有人認為沉默是有說服力的，但她卻認為以長遠來看，那不是一種外交形式。

學習國際法的貝爾博克指出，中國對待新疆維吾爾族的待遇、中國記者張展的拘留以及網球明星彭帥的不確定性都是值得關注的領域。

貝爾博克說，歐盟國家應該統一口徑，在與北京打交道時利用集團作為經濟大國的影響力，並提出限制進口的可行方案。她說：「如果像新疆這樣普遍存在強迫勞動的地區產品不再有機會進入，這對中國這樣的出口國來說是一個大問題。」

她補充說：「當然，只有當所有27個成員國一起努力時，才能發揮作用。」

貝爾博克沒有排除抵制北京冬奧的可能性。當被問及她對抵制的立場時，她說：「當我看到中國領導人如何處理網球運動員彭帥或被捕的公民記者張展時，我們當然也應該仔細審視奧運會。」她說：「各國政府有不同的處理方式，這在未來幾周內肯定會被討論。」

美國總統拜登在11月說，正在考慮通過外交手段抵制，以抗議中國侵犯人權。如果通過，美國政府代表將缺席2月的北京冬奧，但美國運動員仍會參加比賽。

中國拒絕這些指控，並表示「體育政治化違背了奧林匹克精神」。

德國外交轉向？

她誓言，要把人權放在德國外交的中心位置。美聯社表示，這代表，在前總理默克爾執政16年來，以商業為導向的實用主義後，德國對中國和俄羅斯等獨裁政權采取了更加堅定的立場。

在談到俄羅斯時，貝爾博克重申，反對有爭議的北溪2號管道，該管道將使俄羅斯對德國的天然氣出口增加一倍。這條最近完工的管道仍在等待監管機構的批准。

這項工程長期以來激怒德國的盟友，聲稱這將使歐洲過於依賴俄羅斯的能源，並被莫斯科利用來獲取政治利益。

貝爾博克也對北溪2號的地緣政治安全表示擔憂。她強調，未來幾個月內，歐洲層面應討論德國在中歐和東歐合作伙伴強烈反對這條管道的原因。

(美聯社、德國明鏡周刊)

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