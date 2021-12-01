核協議伊朗反悔 認過往談判非定案

伊朗對核協議妥協不到一天，隨即又將至今的一切討論稱為「草案」，翻臉不認帳。伊朗最高核談判代表阿里·巴蓋里指出，日前進行的伊朗核協議談判都還有待協商，並要求美國撤銷所有經濟制裁，直接打臉歐盟於週一發表、對未來談判感到樂觀的評論。

核協定談判將重啟

伊朗核協定原稱「聯合全面行動計畫」，是為了解決伊朗核工業開發問題所成立的多聯合、系統性協議，最初參與國家包括中國、法國、俄羅斯、英國、美國等 5 個聯合國安理會常任理事國，再加上德國與歐盟，美國在前總統川普任期內宣布退出，而伊朗在 2020 年因美國的經濟制裁而宣布中止履行。

該協定原本規定，伊朗須同意交出所有的中等純度濃縮鈾、98%的低純度濃縮鈾，以及大約2/3的氣體離心機，為期 13 年，且 15 年內不得生產濃度超過3.67%的濃縮鈾等，而各國希望透過談判讓伊朗重新履行協定，但談判在伊朗強硬派總統賴西6月當選後宣告停擺，至今已五個月，近期才有望恢復談判。

稱以前的只是草案

但美聯社指出，巴蓋里在接受伊朗國家電視台採訪時稱，迄今為止討論的一切都只是「草案」，強調除非一切認知都已達成一致，否則「草案都還有待協商」，形同打臉歐盟日前的樂觀宣示。他也在其他媒體訪問時強調，伊朗要求美國取消對伊朗的經濟制裁。

此外，衛報日前報導指出，美國仍被排除在重啟後的談判外，且伊朗始終堅持其核能計畫都是和平的。但至今聯合國核檢查員仍然無法全面監控伊朗的核計劃。

對於本次伊朗否定先前的談判成果，深受伊朗核武競爭壓力的以色列總理納夫塔利·貝內特強調，世界不該屈服於伊朗的態度與謊言，更不能讓伊朗在此前提下討價還價。

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