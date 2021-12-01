IOC委員駁斥指控 歐盟為彭帥發聲

國際奧委會 (IOC)的高級委員龐德 (Dick Pound)周二 (11月30日) 在接受路透社電話訪問時，否認該組織為了避免激怒准備主辦2022北京冬奧的中國，而替中國網球運動員彭帥的安全提供擔保。

彭帥是前女子網球雙打世界第一的球員，在她上個月於社交媒體上發布消息稱中國前副總理張高麗對她進行了性侵犯後，過去三周她的安危成為國際社會關注的問題。

11月21日，國際奧委會主席巴赫 (Thomas Bach) 與彭帥進行了30分鐘的視頻通話，國際奧委會稱彭帥說自己很安全，與家人和朋友在一起。但人權觀察說，國際奧委會的興趣似乎是保持奧運會的正常進行，而不是運動員的福利。不過，龐德堅決否認這一說法。

龐德在接受路透社的電話采訪時說：「這完全是一派胡言......人們普遍關心她可能發生了什麼，但也可能什麼都沒有發生。因此，國際奧委會所做的是非常低調地將一個聚集國際奧委會的主席丶運動員委員會主席丶以及國際奧委會在中國的一名高級成員，並與彭帥取得了聯系，她很樂意參加通話。」

龐德重申，從國際奧委會的角度來看，在通話結束後，他們的集體結論是彭帥看起來還好，沒有受到脅迫，而那就是他們想知道的。他說：「現在其他人都在說『你應該已經解決彭帥做出的性騷擾指控。』但在一個30分鐘的通話中有可能達成嗎？無論你在哪個國家，這些事情都需要很長時間才能解決。」

龐德說，國際奧委會主席巴赫計劃在2022年1月抵達北京時再次與彭帥會面，他還認為國際奧委會的批評者似乎只是在未能聯系到彭帥本人後才對視頻通話表示關切。

龐德說：「在那次（通話）之後，國際社會的態度似乎發生了變化。所有無法與她取得聯系的支持者都說國際奧委會搞砸了，以及『這都是中國人策劃的』。這是一位三屆奧運選手，所以奧運大家庭當然為她擔心。我的猜測是，中國政府明白這可能是一個真正的燙手山芋，所以他們似乎並沒有干涉通話或做出類似的事。」

歐盟呼籲北京證明彭帥安危

同日，歐盟敦促中國提供與彭帥安危相關的證據。這是國際社會對這位中國運動員命運的最新關注，因為她指控一名前中國高官進行性侵犯。歐盟在一份聲明中說：「歐盟加入國際社會的行列，呼籲中國政府保證彭帥是自由的，且沒有受到威脅。歐盟也要求中國政府提供可核實的證據，證明彭帥的安全丶健康和下落。」

歐盟還同時敦促中國當局對彭帥做出的性侵指控進行「全面丶公正和透明的調查」。此外，歐盟也同意國際女子網球協會近日表達的看法，那就是國際奧委會聲稱彭帥一切安好的說法，並未減輕外界對於她安危的擔憂。歐盟的發言人說：「她最近的公開露面並沒有緩解外界對她的安全和自由的擔憂。」

歐盟也重申強烈反對強迫失蹤和任意拘留，特別是透過指定地點監視居住的手段，並呼籲中國遵守國家和國際法規定的人權義務。

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(路透社、法新社)

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