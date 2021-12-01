英軍情六處：北京誤判恐導致戰爭

英國對外情報機構負責人，軍情六處處長摩爾 (Richard Moore) 周二 (11月30日)在倫敦國際戰略研究所發表講話表示，正在世界各地日益展示武力的中國是對英國及其盟國的最大威脅，且北京的「誤判」可能導致戰爭。

58歲的摩爾說，英國情報人員在不穩定的世界中面臨四大安全問題：中國、俄羅斯、伊朗和國際恐怖主義。在這個世界中，國家和非法組織都在競相利用快速變化的信息技術。

其中，摩爾分析，北京領導層越來越支持采取「大膽和果斷的行動 」來促進其利益。他稱中國是「一個與我們的價值觀不同的專制國家」，並說北京對英國及其盟國進行 「大規模的間諜活動」，

摩爾說：「北京日益增長的軍事實力和(中國共產黨)想要解決台灣問題的願望，如果有必要的話，通過武力解決的方式，也對全球穩定與和平構成了嚴重挑戰。」

此外，他表示，中國剝奪了香港公民的權利，在新疆有虐待情事，試圖「扭曲公共話語和政治決策」，並出口技術，在全世界建立「專制控制網」。

他提到，「北京相信自己關於西方弱點的宣傳，低估了華盛頓的決心，」並說：「中國因過度自信而產生誤判的風險是真實的。」

再這些問題上，中國一再回擊西方對其批評，稱中國共產黨確定的道路已使數億人擺脫貧困。中國也否認在新疆的侵權行為，說香港面臨著來自分裂分子的安全威脅，並指責美國在台灣問題上制造緊張。

英國的其他威脅

除此之外，摩爾說，英國還繼續「面臨來自俄羅斯的嚴重威脅」。他說，莫斯科是許多案件的幕後黑手，例如在2018年派員到英國毒殺前間諜斯克裡帕爾，發動了網絡攻擊，並干涉其他國家的民主進程。

他強調：「我們、盟友和伙伴必須抵制和阻止俄羅斯違反國際規則體系的活動......歐洲或歐洲以外的任何國家都不應被引誘，認為對俄羅斯的不平衡讓步會帶來更好的行為。」

摩爾指出，俄羅斯在2014年從烏克蘭吞並了克裡米亞，最近更在與烏克蘭的邊界附近集結了部隊。在他之前，英國和北約高級官員也發出最新警告，希望遏制莫斯科進一步入侵烏克蘭。

摩爾還對英國和俄羅斯之間嚴峻的關系狀況表示哀嘆，他說自己最早的記憶是1960年代的莫斯科，因為他曾跟著被派往蘇聯的父親定居該地，有當地的針對回憶。

他說：「我對俄羅斯的歷史、文化和人民有著深深的敬意。目前與俄羅斯的困難關系不是英國想要的。但我們將不惜一切代價保持國家安全，並阻止和抵御莫斯科構成的全方位威脅。」

除了俄羅斯，摩爾說，伊朗也構成了重大威脅，並利用政治和軍事組織真主黨--「國中之國」--來助長鄰國的政治動蕩。

在談到非國家威脅時，他說阿富汗得到國際支持的政府倒台和塔利班的重新掌權是對激進分子的「精神鼓勵」。

雖然摩爾認為，將塔利班的突然接管阿富汗稱為西方情報部門的失敗是「誇大其詞」，但他說：「我不會美化這件事。現在我們離開了阿富汗，面臨的威脅可能會增加。」

秘密情報局不再秘密?

摩爾認為，英國的情報人員必須放棄一些根深蒂固的保密工作，並尋求技術公司的幫助，以贏得網絡安全軍備競賽，這場競賽正在給敵對國家和團體帶來越來越多的能力。

他說，人工智能和其他快速發展的技術的破壞性潛力意味著情報機構在一個破壞穩定的技術變革的世界中，必須「變得更加開放，以保持秘密」。

他說：「我們的對手正在為掌握人工智能、量子計算和合成生物學傾注資金和野心，因為他們知道，掌握這些技術將給他們帶來籌碼」。他以中國為例，說明一個國家正在大規模地收集數據，以獲得信息和權力。

為了跟上時代，他說英國情報人員「現在正尋求與科技界的合作，以幫助開發世界一流的技術來解決我們最大的任務問題」。

摩爾補充說：「與007電影中的Q不同，我們不能在內部完成所有工作，他指的是片中虛構的軍情六處的小工具制造商。」

他也提到，與私營部門的合作對於一個深陷於秘密的組織來說是一個「巨大的變化」。直到1992年，英國政府拒絕確認軍情六處的存在。近年來，該組織已逐漸變得更加開放，甚至允許出版授權的歷史--盡管只追溯到1949年。

(路透社、美聯社)

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